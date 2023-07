Michał Kwiatkowski wygrał 13. etap Tour de France RDC 14.07.2023 18:04 Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) po samotnej ucieczce wygrał 13. etap wyścigu Tour de France, na którym kolarze pokonali 137,8 km z Chatillon-Sur-Chalaronne do Grand Colombier. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Michał Kwiatkowski wygrał 13. etap Tour de France (autor: Christophe Petit Tesson/PAP/EPA)

Na ostatnich kilkuset metrach na twarzy Polaka pojawił się uśmiech. To jego drugie etapowe zwycięstwo w Tour de France. W historii wyścigu biało-czerwoni triumfowali w sumie siedmiokrotnie.

Drugi na mecie był Belg Maxim van Gils (Lotto Dstny), który stracił 47 s do Kwiatkowskiego. Na podium stanął również wicelider imprezy Tadej Pogacar, zaliczając 50 s straty. Słoweniec nadrobił do Vingegaarda, wraz z bonifikatą, osiem sekund i traci do lidera już tylko dziewięć.

Najlepszy z Francuzów, w dzień ich narodowego święta, był David Gaudu (Groupama - FDJ), który linię mety przyjechał dopiero na 16. miejscu, ze stratą 1.45 min.

