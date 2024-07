Kolarze powalczą o Puchar MON. Wyścig przejedzie przez Wołomin Przemysław Paczkowski 15.07.2024 22:01 63. Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Ministra Obrony Narodowej przejedzie 28 lipca przez Wołomin. To najstarszy z klasycznych wyścigów kolarskich organizowanych w Polsce. – Ogromnie się cieszymy, że wyścig z takimi tradycjami przejedzie przez naszą gminę – mówi burmistrz gminy Wołomin Elżbieta Radwan.

Kolarze przejadą przez Wołomin (autor: Wysokie Mazowieckie - Starostwo Powiatowe/zdjęcie ilustracyjne)

28 lipca przez Wołomin przejedzie 63. Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Ministra Obrony Narodowej. Historia zawodów sięga 1958 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja.

Dyrektor zawodów Marcin Wasiołek podkreślił, że w wyścigu wystartuje wiele ekip międzynarodowych.

– Cały wyścig będzie jeździł po rundach pięciu 26 kilometrowych, po terenie gminy Poświętne na trasie Poświętne–Majdan. W wyścigu wystartuje około 170 zawodników. Wystartuje mistrz i wicemistrz Polski, czyli Norbert Banaszek oraz Bartosz Rudyk, ubiegłoroczny zwycięzca tego wyścigu – dodał.

– Ogromnie się cieszymy, że wyścig z takimi tradycjami przejedzie przez naszą gminę – podkreśliła burmistrz gminy Wołomin Elżbieta Radwan. – To jest bardzo dobra promocja Wołomina, Osowa, Poświętnego, Powiatu Wołominskiego, promocja Mazowsza, Polski. A jak z całego świata są załogi kolarskie, no to przecież oni też tam będą rozmawiać, gdzie byli, co widzieli, co tu dobrego się dzieje – mówiła.

Start i meta wyścigu będzie w Ossowie. Zawodnicy będą mieli do przejechania w sumie około 130 kilometrów. Wyścig o puchar MON jest wpisany w oficjalny kalendarz międzynarodowych zawodów kolarskich.

