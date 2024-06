24. Finał Pucharu Tymbarku. Na PGE Narodowym zagrały młodzieżowe drużyny z całej Polski Miłosz Kuter 10.06.2024 15:19 „Z podwórka na stadion” - dziś na PGE Narodowym odbyły się finały 24. edycji Ogólnopolskiego Pucharu Tymbarku. To rozgrywki, które zrzeszają dzieci do 12. roku życia z całej Polski i dają im szanse na wyjątkową piłkarska przygodę. Nagrodą główną jest spotkanie z kadrą narodową oraz kibicowanie podczas meczu reprezentacji Polski z Portugalią w Lidze Narodów.

24. Finał Pucharu Tymbarku. Na PGE Narodowym zagrały młodzieżowe drużyny z całej Polski (autor: Łączy Nas Piłka/X)

Dziś na Stadionie Narodowym przed meczem towarzyskim reprezentacji Polski w piłce nożnej z Turcją odbył się finał 24. edycji Piłkarskiego Pucharu Tymbarku „Z podwórka na Stadion”.

W kategorii U10 dziewcząt triumfował drużyna ze szkoły podstawowej w Sierakowie z Wielkopolskim, a w kategorii chłopców wygrali zawodnicy ze stołecznego Ursusa. W kategorii U12 najlepsze okazały się zawodniczki z podwrocławskiego Brzegu. Najwyższą formą na turnieju popisali się także chłopcy ze szkoły podstawowej w Lesznie. Nagrodą główną jest spotkanie z kadrą narodową oraz kibicowanie podczas meczu reprezentacji Polski z Portugalią w Lidze Narodów

Szansa na piłkarską karierę

Piłkarski Puchar Tymbarku to rozgrywki, w których biorą udział w sumie 64 zespoły dziewcząt i chłopców. Do rozgrywek zapisało się ponad 11 tys. drużyn z co czwartej szkoły podstawowej w Polsce.

To też świetne miejsce, by odkrywać wschodzące talenty piłkarskie. Aż 14 zawodników grających w poprzednich edycjach Pucharu Tymbarku znalazło się w szerokiej kadrze na Euro 2024.To miedzy innymi Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik czy Sebastian Szymański. W młodzieżowych reprezentacjach byli uczestnicy rozgrywek stanowią już nawet 70-90 proc składu.

