Polska kobieca reprezentacja w ampfutbolu - pierwsza w Europie. „Chcemy inspirować” Łukasz Starowieyski 06.03.2023 18:11 Za nimi pierwsze międzynarodowe zgrupowanie, przed nimi marzenie o pierwszym meczu i mistrzostwach świata. Polska jako pierwszy kraj w Europie stworzyła kobiecą reprezentację w ampfutbolu. - Chcemy, by ludzie zobaczyli, że wcale nie jesteśmy niepełnosprawni, jesteśmy bardzo sprawni - podkreślała w Magazynie Sportowym RDC reprezentantka Polski Jola Ożga.

Kobieca reprezentacja w ampfutbolu powstała w Polsce to pierwsza tego typu w całej Europie. O tym, jak to wszystko się zaczęło, mówiła w Radiu dla Ciebie Jola Ożga.

- Namawiając mnie, żebym dołączyła do drużyny, powiedział, że będziemy pisać historię. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy drużyną ampfutbolową, czyli po amputacjach, ale o to, że jesteśmy pierwszymi kobietami w Europie, które zaczęły to robić - podkreśliła.

Jednak cele wybiegają znacznie poza kwestie sportowe.

- To jest też inspirujące i chcemy, żeby inspirujące było dla innych, by ludzie zobaczyli, że wcale nie jesteśmy niepełnosprawni, jesteśmy bardzo sprawni - dodała Ożga.

Marzeniem na ten rok jest rozegranie pierwszego oficjalnego meczu. - I usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego z perspektywy boiska, i popłakać się z dziewczynami - dodał koordynator projektu kobiecego ampfutbolu Łukasz Matusik.

A następnym celem ma być organizacja kobiecego mundialu w Polsce. Mistrzostwa świata w kobiecym ampfutbolu mogłyby być zorganizowane już w 2024 r.

