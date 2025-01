Sensacyjny Ratajski. Wyniki plebiscytu Magazynu Sportowego RDC „podpaliły” Internet Arkadiusz Błaszczyk 17.01.2025 11:04 Gala Magazynu Sportowego RDC "Sportowiec Roku 2024 na Mazowszu" zbliża się wielkimi krokami. W poprzednich edycjach nie brakowało niespodziewanych rozstrzygnięć, a jedno z największych - miało miejsce w ubiegłym roku, gdy triumfował darter, Krzysztof Ratajski. W najbliższych dniach na rdc.pl będziemy przypominać najbardziej pamiętne wydarzenia z naszego Plebiscytu.

Krzysztof Ratajski (autor: RDC)

Nazwisko najlepszego sportowca minionego roku w naszym regionie poznamy 28 stycznia. W ubiegłym - triumfował Krzysztof Ratajski, co wywołało duże poruszenie. Nie z powodu nazwiska zwycięzcy, a bardziej z powodu tego, kogo zostawił on w pokonanym polu. Faworytką wydawała się bowiem pierwsza rakieta świata - Iga Świątek, która w 2023 roku zwyciężyła m.in. w wielkoszlemowym French Open.

Rozstrzygnięcia Plebiscytu błyskawicznie obiegły największe portale internetowe. "Iga Świątek sensacyjnie pokonana. Zaskakujący zwycięzca plebiscytu" - informował "Onet". "Świątek przegrała w plebiscycie. Nie uwierzysz, kto ją pokonał" - pisały "WP SportoweFakty". "Sensacja! Świątek nie została sportowcem roku na Mazowszu!" - zatytułował artykuł serwis tvpsport.pl.

Dla Ratajskiego 2023 rok był niezwykle udany. Pierwszy polski darter, który przebił się do światowej czołówki, we wrześniu odniósł jeden z największych sukcesów w karierze - wygrał w niemieckiej Jenie prestiżowy turniej German Darts Open, czym zasłużył sobie na uznanie słuchaczy, głosujących na stronie rdc.pl. To oni decydowali o wyborze Sportowca Roku.

Zwycięzcy na gali wieńczącej Plebiscyt zabrakło, ale był usprawiedliwiony - w tym czasie rywalizował w Anglii w turnieju Masters. W jego imieniu nagrodę odebrała córka, Natalia, która nie kryła zaskoczenia. - Gratuluję bardzo mojemu tacie, jestem z niego dumna. Szok! - komentowała "na gorąco" ze sceny, trzymając w rękach kwiaty i okazały puchar.

W tym roku Ratajskiego zabrakło wśród nominowanych, podobnie jak Igi Świątek, która triumfowała w 2022 roku. W innych latach wygrywali: 2019 - Maciej Sulęcki (boks), 2020 - Piotr Nowakowski (siatkówka) oraz 2021 - Karol Angielski (piłka nożna).

Listę kandydatów w plebiscycie na Sportowca Roku na Mazowszu tworzą zwycięzcy naszych plebiscytów na Sportowca Miesiąca. W tym momencie znamy już 11 nazwisk, a 12. ogłosimy 13 stycznia, kiedy rozstrzygnie się głosowanie na Sportowca Grudnia. O to miano walczą pływak Krzysztof Chmielewski, badmintonista Mateusz Golas oraz siatkarz Andrzej Wrona.

