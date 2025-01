Mateusz Golas Sportowcem Roku 2024 na Mazowszu. „To wielki talent” Miłosz Kuter 29.01.2025 08:57 Z dumą wspieramy mazowieckich sportowców - tak o plebiscycie na Sportowca Roku na Mazowszu mówi prezeska Polskiego Radia RDC Emilia Benedykcińska. Wczoraj odbyła się gala tegorocznej edycji. Sportowcem Roku 2024 na Mazowszu został Mateusz Golas.

Mateusz Golas Sportowcem Roku 2024 na Mazowszu. „Z dumą wspieramy mazowieckich sportowców” (autor: RDC)

Mateusz Golas został Sportowcem Roku 2024 na Mazowszu. Wczoraj odbyła się gala tegorocznego plebiscytu. Jak mówi prezeska Polskiego Radia RDC Emilia Benedykcińska, Polskie Radio RDC z dumą wspiera mazowieckich sportowców.

- Myślę, że regionalność tego plebiscytu dodaje mu właśnie też takiego prestiżu i atrakcyjności. Jako radio i jako ten plebiscyt uważam, że to, że jesteśmy blisko mazowieckich konkretnie sportowców i mamy tych laureatów z naszego okręgu, z naszego regionu, to jest fantastyczne, bo to też pokazuje im, że jesteśmy nimi zainteresowani żywo, że ich wspieramy - mówi Benedykcińska.



Członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska nie ukrywa, że wynik ją zaskoczył, ale jest dumna z mazowieckiego sportowca.

- Ja jestem naprawdę zachwycona też wynikiem, zwycięstwem, bo badminton, czyli można by było powiedzieć, że taki mało popularny sport, a tu proszę bardzo, zwycięstwa plebiscytu, więc jednak doceniany sport. No to, że 18-latek, naprawdę też z wielkimi sukcesami, to też olbrzymi potencjał, olbrzymi talent sportowy - mówi.





Osiemnastoletni zawodnik jest pierwszym Polakiem, który zdobył tytuł mistrza Europy juniorów. W rozgrywanym w Hiszpanii turnieju przegrał tylko jednego seta. Mimo młodego wieku w zeszłym roku wygrał też mistrzostwa Polski elity. Obecnie klasyfikowany jest na dziewiątym miejscu w światowym rankingu juniorów.

To była już szósta edycja plebiscytu.

Zwycięzca odebrał nagrodę podczas VI gali, która odbyła się w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenie uświetnił koncert Sławka Uniatowskiego.

Sportowcy Roku 2024 na Mazowszu

W imieniu Jana Zielińskiego nagrodę za Sportowca Stycznia 2024 na Mazowszu odebrała mama Dorota Zielińska.

Nagroda Sportowca Lutego 2024 na Mazowszu trafia do pływaka Ksawerego Masiuka. W imieniu olimpijczyka nagrodę odebrał tata Krzysztof Masiuk.

Pia Skrzyszowska została Sportowcem Marca 2024 na Mazowszu.

Nagroda Sportowca Kwietnia 2024 na Mazowszu trafia do skydivera Adriana Suwińskiego. Nagrodę w jego imieniu odebrał tata Waldemar Suwiński.

Szczypiornista Przemysław Krajewski został Sportowcem Maja 2024 na Mazowszu.

Nagroda Sportowca Czerwca 2024 na Mazowszu trafia do kolarza Norberta Banaszka.

Wioślarz Dominik Czaja został Sportowcem Lipca 2024 na Mazowszu. Nagrodę odebrał jego trener Jarosław Szymczyk.

Siatkarz Bartłomiej Bołądź z nagrodą Sportowca Sierpnia 2024 na Mazowszu. W jego imieniu nagrodę odebrała Joanna Skwarko z Projektu Warszawa.

Michał Dąbrowski został Sportowcem Września 2024 na Mazowszu. Nagrodę odebrała jego żona Barbara Dąbrowska.

Michał Dąbrowski Sportowcem Września 2024 na #Mazowsze. Nagrodę odebrała żona Barbara Dąbrowska



Nagroda Sportowca Października 2024 na Mazowszu trafia do Fiodora Czerkaszyna. W jego imieniu nagrodę odebrała jego żona Oleksandra Czerkaszyn.

W imieniu tenisisty stołowego Miłosza Redzimskiego nagrodę za Sportowca Listopada 2024 na Mazowszu odebrała jego mama Karina Redzimska.

Badmintonista Mateusz Golas odebrał nagrodę za Sportowca Grudnia 2024 na Mazowszu.

Najlepsi sportowcy na Mazowszu

To już szósta edycja plebiscytu. W poprzednich latach najlepsi okazali się:

2019 - Maciej Sulęcki (boks),

2020 - Piotr Nowakowski (siatkówka),

2021 - Karol Angielski (piłka nożna),

2022 - Iga Świątek (tenis),

2023 - Krzysztof Ratajski (dart).

