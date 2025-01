Gwiazda Radomiaka zaskoczyła. Rodzicom piłkarza odebrało mowę RDC 18.01.2025 10:51 Już 28 stycznia poznamy zwyciężczynię lub zwycięzcę Plebiscytu „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC „Sportowiec Roku 2024 na Mazowszu”. Na rdc.pl przypominamy najbardziej pamiętne wydarzenia z poprzednich edycji. Jednym z nich było sensacyjne zwycięstwo piłkarza Radomiaka Karola Angielskiego w 2021 roku.

Karol Angielski Sportowcem Roku 2021 na Mazowszu w plebiscycie RDC! (autor: RDC)

Karol Angielski jest dziś zawodnikiem cypryjskiego klubu AEK Larnaka. W 2021 roku reprezentował barwy Radomiaka, który - po awansie do PKO BP Ekstraklasy - notował znakomity sezon. Na koniec roku zajmował w tabeli trzecie miejsce, a Angielski był wówczas najlepszym strzelcem swojego zespołu. Tym przekonał do siebie słuchaczy, głosujących na stronie rdc.pl, którzy najpierw wybrali go Sportowcem Czerwca, a później - Sportowcem 2021 roku.

Podczas uroczystej III Gali „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC nagrodę w imieniu Karola, który wtedy wracał ze zgrupowania Radomiaka w Turcji, odebrali jego rodzice, oszołomieni i zaskoczeni zwycięstwem syna. Na scenie, z powodu wzruszenia, Anna Angielska nie była nawet w stanie odpowiedzieć na pierwsze pytanie.

– Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Jak będziemy świętować? Żona coś wymyśli... – skomentował Jerzy Angielski. – Niesamowita niespodzianka. Brakuje mi słów – dodała pani Anna.

Sukces Karola Angielskiego był tym większy, że konkurencja w 2021 roku na Mazowszu była niezwykle mocna. Piłkarz Radomiaka w głosowaniu wyprzedził m.in. tenisistkę Igę Świątek oraz siatkarza Piotra Nowakowskiego.

28 stycznia poznamy rozstrzygnięcia plebiscytu "Sportowiec Roku 2024 na Mazowszu". Listę kandydatów tworzą zwycięzcy naszych plebiscytów na Sportowca Miesiąca. W tym momencie znamy już 11 nazwisk, a 12. ogłosimy 13 stycznia, kiedy rozstrzygnie się głosowanie na Sportowca Grudnia. O to miano walczą pływak Krzysztof Chmielewski, badmintonista Mateusz Golas oraz siatkarz Andrzej Wrona.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach wygrywali: 2019 - Maciej Sulęcki (boks), 2020 - Piotr Nowakowski (siatkówka), 2021 - Karol Angielski (piłka nożna), 2022 - Iga Świątek (tenis) oraz 2023 - Krzysztof Ratajski (dart).

