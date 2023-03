Koszykarska Legia na fali. Seria zwycięstw warszawskiej drużyny Przemysław Paczkowski 20.03.2023 11:56 Zieloni Kanonierzy w meczu 23. kolejki Energa Basket Ligi pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 101:86. Aż 51 punktów zdobył zawodnik gości Gerry Blakes. To trzecie zwycięstwo z rzędu warszawskie drużyny.

Koszykarska Legia na fali (autor: Legia.com)

Podopieczni Wojciecha Kamińskiego w ostatnich dwóch wyjazdowych meczach, z Czarnymi Słupsk i Twardymi Piernikami Toruń zaliczyli dwie wygrane. W niedziele u siebie pokonali MKS Dąbrowę Górniczą.

Po meczu trener Legionistów Wojciech Kamiński pochwalił przeciwników za grę do ostatniej minuty.

- Gratuluje swoim zawodnikom szczególnie tej pierwszej połowy, która ustawiła mecz. Jest to kolejna dobra polowa i z tego należy się cieszyć. Gratuluje też drużynie z Dąbrowy. Tak to wyglądało, że ten mecz jest już zamknięty a oni walczyli do końca i zmniejszyli rozmiar porażki - mówi trener.

Legia zajmuje w tabeli 6. miejsce ze stratą 3 punktów do lidera.

