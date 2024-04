Goncalo Feio nowym trenerem Legii. „Błyskawicznie przystępujemy do pracy”

Gonçalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa, wiążąc się z klubem kontraktem do końca sezonu 2024/25. 34-letni Portugalczyk do marca prowadził Motor Lublin, z którym awansował z II do I ligi. Na stanowisko szkoleniowca Wojskowych zastąpił zwolnionego wczoraj Kostę Runjaica.