Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa. Ekspert: To przelało czarę goryczy RDC 09.04.2024 11:42 9 kwietnia trener Kosta Runijaić przestał pełnić obowiązku trenera Legii Warszawa – poinformował stołeczny klub. Zdaniem eksperta Radia dla Ciebie i byłego zawodnika Legii to zaskoczenie, że ta decyzja zapadła na ostatniej prostej sezonu PKO BP Ekstraklasy. – Słaba gra, brak Pucharu Polski i niepewny byt w pucharach europejskich przelały czarę goryczy – tłumaczy Tomasz Sokołowski

Kosta Runjaić nie jest już trenerem Legii Warszawa (autor: Leszek Szymański/PAP)

Legia Warszawa poinformowała, że Kosta Runjaić przestał dziś pełnić obowiązki trenera Legii Warszawa.

„W imieniu klubu bardzo dziękuję trenerowi Koście Runjaiciowi za prowadzenie zespołu i zaangażowanie w jego rozwój na wielu poziomach. Razem z trenerem zdobyliśmy trofea i awansowaliśmy do fazy pucharowej europejskich rozgrywek, odbudowaliśmy się również po bardzo trudnym dla klubu okresie. Doceniamy jego udział w tych osiągnięciach. Obecnie uznaliśmy, że możliwości rozwoju drużyny wymagają zmian” – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Kosta zwolniony z Legii

Zdaniem eksperta sportowego Radia dla Ciebie, zwolnienie Kosty Runjaicia to skutek słabej gry Legii Warszawa w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Tomasz Sokołowski jednocześnie nie kryje zdziwienia, że decyzję podjęto na ostatniej prostej sezonu:

– Jest to dla mnie zaskoczenie, że w tej chwili zwalnia się trenera Legii. Wśród przyczyn może być słaba gra przez cały sezon, a to, że może nie być pucharów, przelało w Legii czarę goryczy – tak zwolnienie trenera komentuje były piłkarz Legii i reprezentacji Polski oraz ekspert RDC Tomasz Sokołowski.

Zespół z Warszawy zajmuje piąte miejsce w tabeli, tracąc siedem punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Przed Legią mecze z Rakowem Częstochowa i Śląskiem Wrocław. To one zadecydują o układzie tabeli i mogą wykluczyć Legię z awansu do jakichkolwiek europejskich pucharów.

Kosta Runjaić z Wojskowymi pracował od początku sezonu 2022/23. Jako trener zdobył z Legią Warszawa Puchar Polski, Superpuchar i awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy UEFA.

Kto zastąpi Kostę Runjaicia?

Wśród potencjalnych następców Runjaicia wymienia się dwa nazwiska. To były trener mistrzów Polski Marek Papszun oraz były szkoleniowiec Motoru Lublin Gonzalo Feio.

