Trener Legii Warszawa na wylocie? L. Ojrzyński: jest duży znak zapytania Łukasz Starowieyski 09.04.2024 09:52 Trener Legii Kosta Runjaić powinien zostać zwolniony? Szanse na mistrzostwo zmniejszają się z meczu na mecz. Legia po remisie w niedzielę z Jagiellonią Białystok nadal ma siedem punktów straty do lidera z Białegostoku. A przed nią kolejne ciężkie spotkania.

RDC

7 punktów straty do lidera, zaledwie 5 miejsce w tabeli i ledwie 7 meczów by odrobić straty. do tego szybkie odpadnięcie z Pucharu Polski. Legia ma coraz mniejsze szanse by osiągnąć postawione przed nią przed sezonem cele

- Puchar Polski i mistrzostwo to dla nich jest od razu przed każdym meczem rozpoczęciem rozgrywek. To jest cel, o który walczą. A jak ktoś tego celu nie realizuje, no to wtedy jest duży znak zapytania, co dalej. Czy dać szansę i poprzez te błędy, które się popełniło, już człowiek jest mądrzejszy i w drugiej szansie potrafi to wykorzystać, czy po prostu pewne rzeczy się wypalają? - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Leszek Ojrzyński, były trener kilku klubów Ekstraklasy.

Gość Łukasza Stareowieyskiego - zasłaniając się solidarnością zawodową - nie chciał powiedzieć jednak, czy trener Kostja Runiaić powinien zostać zwolniony. Zdaniem Ojrzyńskiego, z decyzjami na pewno trzeba się wstrzymać do końca sezonu.

- Póki są szanse matematyczne nikomu nie można zabrać celu, osiągnięcia czy marzeń. Nie wiem, jak to nazywać, może marzenia to górnolotne słowo, ale musisz myśleć o tym, żeby wygrać każdy mecz, żeby właśnie zobaczyć, gdzie wylądujesz. Trzeba celować gdzieś tam w księżyc i wylądować między gwiazdami, jest takie powiedzenie i Legia musi sobie teraz założyć cel, że 7 kolejek do końca i zdobywa 21 punktów. Innej możliwości nie ma - tłumaczył.

Nawet komplet zwycięstw może nie dać tytułu, za to pewnie pozwoli wywalczyć miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. O zwycięstwa nie będzie łatwo. W najbliższy weekend Legia zagra w Częstochowie z mistrzem Polski - Rakowem, tydzień później u siebie zmierzy się ze Śląskiem. Mistrza Polski poznamy w maju.

