BNP Paribas Warsaw Open rozpoczyna się dziś w Warszawie. Z kim zagra Iga Świątek? Adam Abramiuk 24.07.2023 07:06 Liderka światowego rankingu Iga Świątek od meczu z tenisistką z Uzbekistanu Niginą Abduraimową rozpocznie udział w turnieju BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie. W niedzielę rozpoczęły się eliminacje, a pierwsze spotkania w głównej części drabinki odbędą się w poniedziałek. Sprzeciw wobec turnieju, jeśli wezmą w nim udział zawodniczki z Rosji lub Białorusi, zapowiedziało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

BNP Paribas Warsaw Open rozpoczyna się dziś w Warszawie. Z kim zagra Iga Świątek? (autor: Legia Tenis)

Dziś rozpoczyna się BNP Paribas Warsaw Open. Świątek po raz pierwszy na korcie pojawi się, co już wcześniej zapowiedzieli organizatorzy, we wtorek o godz. 17.30. Jej rywalką będzie plasująca się na 177. miejscu w klasyfikacji tenisistek Abduraimowa. 29-latka z Taszkentu w ostatnich tygodniach odpadła w 1. rundzie turnieju w szwedzkim Bastad oraz nie pokonała żadnej przeciwniczki w kwalifikacjach wielkoszlemowych imprez w Paryżu i na londyńskiej trawie.

W przypadku zwycięstwa Polka trafi na "dobrą znajomą" - 88. w świecie Amerykankę Claire Liu, z którą w tym sezonie już dwukrotnie wygrała, a w sumie ich wzajemny bilans to 3-0 dla 22-letniej raszynianki, bądź na sklasyfikowaną na 119. pozycji Chinkę Yue Yuan.

Mająca zapewnione miejsce w głównej drabince dzięki tzw. dzikiej karcie Maja Chwalińska (330. WTA) rozpocznie zmagania od pojedynku z Laurą Siegemund. 35-letnia Niemka to niegdyś 22. rakieta globu, ale teraz plasuje się 130 lokat niżej, a specjalizuje się głównie w występach deblowych.

Cztery polskie tenisistki odpadły w niedzielę w pierwszej rundzie eliminacji turnieju WTA w Warszawie. Na tym etapie udział w imprezie zakończyły: Weronika Falkowska, Oliwia Lincer, Stefania Rogozińska-Dzik i Martyna Kubka.

Duże nadzieje wiązano ze startem Falkowskiej. Jednak Polka przegrała z Chorwatką Janą Fett 6:7 (4-7), 2:6. Teraz rywalka Falkowskiej zagra z najwyżej rozstawioną zawodniczką kwalifikacji Serbką Nataliją Stevanovic.

Także pozostałe Polki przegrały swoje mecze bez choćby zwycięskiego jednego seta.

W turnieju głównym, który ruszy w poniedziałek, zagrają trzy biało-czerwone: najwyżej rozstawiona liderka światowego rankingu Iga Świątek oraz - dzięki "dzikim kartom" - Maja Chwalińska i Weronika Ewald.

„Promocja polskiego sportu”

Największą gwiazdą imprezy będzie liderka światowego rankingu WTA Iga Świątek. Jak mówił organizator imprezy i ojciec tenisistki Tomasz Świątek, Iga będzie chciała dobrze pokazać się przed polską publicznością.

- Chciałaby dobrze wypaść, czasami właśnie takie chęci bądź napięcia powodują to, że może coś nie wychodzić. Wydaje się, że Iga generalnie jest pozytywnie nastawiona do gry w Polsce, stąd nasze wspólne decyzje, bo to, że ja kiedyś się zdecydowałem, że będziemy ten turniej organizowali, to nie była tylko moja decyzja. Iga się godziła na to. To promocja polskiego sportu - tłumaczył.





Ostatnie przygotowania

A na kortach Legii trwają ostatnie przygotowania do turnieju.

- Obiekty wyglądają już zupełnie inaczej niż rok temu - mówił Tomasz Świątek. - To, co widzieliśmy w zeszłym roku, gdzie mamy pomarańczową nawierzchnię, teraz mamy zielono-niebieską. Zupełnie inaczej się prezentuje. Dla mnie osobiście korty na Legii się zmieniły o 180 stopni, ja je odbieram bardzo pozytywnie w sensie tej nawierzchni. Zrobili nawierzchnię w standardach amerykańskich - wskazał.





Tuż obok kortów, na bocznych boiskach Legii Warszawa, zorganizowana będzie strefa kibica.

- Będzie kilka podmiotów, które w tej strefie będą się wystawiały. BNP Paribas, który to organizuje. My organizujemy strefę z pomocą stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, więc będzie tam bardzo dużo animacji dedykowanych dzieciom, młodzieży, ale również dorosłym. Każdy dzień turniejowy będzie pod innym hasłem i oczywiście będzie telebim - mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.



Wejście do strefy będzie bezpłatne, ale będzie ograniczona liczba miejsc. Wejściówki będą do pobrania w kasach od ul. Myśliwieckiej. Turniej BNP Paribas Warsaw Open potrwa od 24 do 30 lipca.

Sprzeciw ministra sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki od początku agresji Rosji na Ukrainę wyraża zdecydowany sprzeciw wobec dopuszczania sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji. Minister Kamil Bortniczuk podtrzymuje to stanowisko również w kontekście rywalizacji tenisowej i organizowanego w dniach 24-30 lipca turnieju BNP Paribas Warsaw Open - poinformowało Radio dla Ciebie Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tenisowym turnieju w stolicy mają wziąć udział zawodniczki zarówno z Rosji, jak i Białorusi. W sobotę MSWiA poinformowało, że rosyjska zawodniczka Vera Zvonareva nie została wpuszczona do Polski. Tenisistka posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju - poinformowało w sobotę MSWiA.

Czytaj też: „Nie jestem pewien, że Iga wygra”. BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie