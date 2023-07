„Nie jestem pewien, że Iga wygra”. BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie Łukasz Starowieyski 18.07.2023 16:53 Iga Świątek i wielki tenis w Warszawie. Już w poniedziałek na kortach Legii rozpocznie się turniej BNP Paribas Warsaw Open. Poza światową jedynką, zagra w nim między innymi sensacyjna zwyciężczyni Wimbledonu Marketa Vondrousowa. O szansach Igi w „Magazynie Sportowym” RDC mówił Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenisklub.

Korty Wimbledonu i warszawskiej Legii łączy jedno. Iga Świątek seniorskiego turnieju jeszcze na nich nie wygrała.

- To będzie bardzo ciekawe, jak Iga sobie tutaj w Warszawie poradzi, bo jeszcze kilkanaście dni temu mogliśmy powiedzieć, że obsada tego turnieju wygląda tak, że jest Iga a potem długo, długo nic, a tymczasem już wiemy, że Iga będzie miała parę godnych rywalek. Dziką kartę do tego turnieju dostała Karolína Muchová, a zupełnie jakby wcześniej nie zwracaliśmy na to uwagi, że na liście zgłoszeń jest Markéta Vondroušová. Więc w Warszawie w turnieju, który wydawał się, powiedzmy, taki interesujący dla polskich kibiców, bo startuje Iga, będziemy mieli naprawdę sporo dobrych meczów z udziałem dwóch mistrzyń wielkoszlemowych i jednej finalistki. Naprawdę będzie co oglądać i wcale nie jestem pewien, że Iga ten turniej wygra - mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenisklub.

Bez względu jednak na wynik turnieju w Warszawie, Świątek zachowa pozycję numer jeden w rankingu WTA. Niewiele zabrakło, by Polka straciła je podczas Wimbledonu, ale Aryna Sabalenka nie wykorzystała szansy, przegrywając w półfinale. Kolejne starcie o fotel lidera zapewne podczas US Open - twierdzi Romer.

- Wszystko co się będzie działo w międzyczasie będzie podprowadzeniem pod tą rywalizację, ale kolejny taki moment, kiedy rzeczywiście Sabalenka dostanie szansę wyprzedzenia Igi, to będzie dopiero US Open, czyli jeszcze mamy parę tygodni i ten licznik cały czas bije. Iga tam w tych statystykach wszech czasów cały czas idzie do przodu - mówił gość Łukasza Starowieyskiego.

Turniej w Nowym Jorku rozpocznie się pod koniec sierpnia. Świątek na czele rankingu WTA znajduje się od 67 tygodni.

