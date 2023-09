„Nadają się do całkowitej przebudowy”. Na Bemowie powstaną korty tenisowe Adam Abramiuk 12.09.2023 11:39 Dotychczas puste i nieużywane boisko do gry w tenisa przy ul. Raginisa 14 na warszawskim Bemowie już niebawem zyska nowy wygląd. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z adaptacją i przykryciem istniejących kortów tenisowych oraz budową zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi przetarg na modernizację obiektów przy ul. Raginisa (autor: OSiR Bemowo/Fb)

Były zapuszczone, ale teraz wróci na nie sport. Korty na bemowskich Jelonkach zostaną przebudowane.

Jak podaje i Anna Stosińska z bemowskiego OSiR-u, Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi przetarg na modernizację obiektów przy ul. Raginisa.

— Planowana jest budowa trzech kortów zakrytych halami łukowymi. Będą dostępne dla użytkowników i mieszkańców przez cały rok, nieważne, jaka będzie pogoda. Zaplanowana jest budowa zaplecza szatniowego, administracyjnego — mówi Stosińska.

Dotychczas puste i nieużywane boisko do gry w tenisa przy ul. Raginisa 14 już niebawem zyska nowy wygląd. Wizualizacje architekta Krzysztofa Cieślaka przedstawiają nowoczesne korty do tenisa, doskonałe do treningów, rodzinnych meczy czy tenisowych spotkań z przyjaciółmi. Korty pokryte będą nawierzchnią ze sztucznej trawy z zasypem z piasku kwarcowego. Wokół są miejsca parkingowe dla rowerów i samochodów osobowych oraz ławki i tereny zielone.

Zaniedbane korty tenisowe

Stosińska podkreśla, że korty nie nadawały się do uprawiania na nich sportu.

— Korty były bardzo długo bez opieki. One są nieużywane, zaniedbane, i nadają się tylko do całkowitej przebudowy — oznajmia Stosińska.

Zgodnie ze specyfikacją inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 roku. Termin na składanie ofert upływa 19 września.

Czytaj też: Zamiast kwadransa, prawie 45 min. Paraliż przez budowę tramwaju do Wilanowa