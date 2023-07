Minister sportu o BNP Paribas Warsaw Open: sprzeciw wobec sportowców z Rosji i Białorusi RDC 21.07.2023 15:23 Ministerstwo Sportu i Turystyki od początku agresji Rosji na Ukrainę wyraża zdecydowany sprzeciw wobec dopuszczania sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji. Minister Kamil Bortniczuk podtrzymuje to stanowisko również w kontekście rywalizacji tenisowej i organizowanego w dniach 24-30 lipca turnieju BNP Paribas Warsaw Open - poinformowało Radio dla Ciebie Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tenisowym turnieju w stolicy mają wziąć udział zawodniczki zarówno z Rosji, jak i Białorusi.

Minister sportu o BNP Paribas Warsaw Open: sprzeciw wobec sportowców z Rosji i Białorusi (autor: pixabay)

41 delegacji rządowych przyjęło kolejne oświadczenie w sprawie wojny Rosji z Ukrainą i sportu międzynarodowego. Oświadczenie zostało wydane podczas 7. międzynarodowej konferencji ministrów i urzędników wyższego szczebla odpowiedzialnych za sport zorganizowanej pod auspicjami UNESCO pod koniec czerwca tego roku. Oznacza ono bojkot wszelkich zawodów sportowych, w których wezmą udział zawodnicy z Rosji i Białorusi.

Jak poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, będzie ono miało zastosowanie także w kontekście organizowanego w dniach 24-30 lipca turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Wśród zawodniczek tenisowych zawodów są Rosjanki i Białorusinki.

Oświadczenie wydane podczas 7. międzynarodowej konferencji ministrów i urzędników wyższego szczebla właściwych ds. wychowania fizycznego i sportu (MINEPS VII)

„Międzynarodowa konferencja ministrów i urzędników wyższego szczebla właściwych ds. wychowania fizycznego i sportu (MINEPS) od samego początku swojego istnienia odgrywała ważną rolę w procesie ustanawiania wychowania fizycznego i sportu jako podstawowego prawa dla wszystkich, w tym poprzez przyjęcie Międzynarodowej Karty Wychowania Fizycznego i Sportu.

Aby zapewnić przestrzeganie tej ważnej wartości, musimy dołożyć wszelkich starań, aby chronić prawa wszystkich tych, którzy chcą uczestniczyć w wychowaniu fizycznym i sporcie masowym, zwłaszcza gdy bez ich winy im to uniemożliwiono. Od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę do 16 czerwca br. [1], zginęło 317 ukraińskich sportowców, trenerów sportowych i zawodników. W wyniku rosyjskich bombardowań i ostrzału zniszczone lub uszkodzone zostały 363 obiekty sportowe, w tym słynny stadion wchodzący w skład olimpijskiego centrum szkolenia sportowego w Czernihowie oraz Lodowa Arena „Altajir” w Drużkiwce.

Niesprowokowana i nieuzasadniona inwazja Rosji spowodowała w całej Ukrainie zniszczenia infrastruktury, dzięki której uprawiany jest sport, wychowanie fizyczne i aktywność fizyczna i która w istotny sposób przyczynia się do zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli Ukrainy. Dostęp dzieci do sportu, ćwiczeń i wychowania fizycznego został zakłócony lub uniemożliwiony z powodu wszczętej przez Rosję wojny.

Ogólnie ujmując, w kontekście konferencji MINEPS VII, rosyjska wojna napastnicza stanowi atak na sport, wychowanie fizyczne i aktywność fizyczną obywateli Ukrainy i będzie miała głęboki długoterminowy wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Doceniamy jednak równocześnie niezwykłą odporność, poświęcenie i dzielność wielu Ukraińców, którzy w tych przerażających okolicznościach starają się kontynuować uprawianie sportu, ćwiczeń i wychowania fizycznego, czy to w salach gimnastycznych, halach sportowych, szkołach, miejscach pracy, czy też w domach i innych miejscach.

Jako grupa 41 ministrów i odpowiednich im urzędników wysokiego szczebla do spraw sportu państw podobnie myślących, zachęcamy międzynarodową społeczność sportową do dalszego okazywania solidarności z narodem Ukrainy, w tym poprzez wspieranie kontynuacji, odbudowy i rekonstrukcji ukraińskiego sportu wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Nie można pozwolić, aby Rosja wykorzystywała sport do legitymizowania swojej nielegalnej i niesprowokowanej agresji przeciwko Ukrainie; również Białoruś nie powinna mieć możliwości wykorzystywania sportu do legitymizowania swojego współudziału w rosyjskiej wojnie napastniczej. Federacja Rosyjska powinna natychmiast zaprzestać agresji wojskowej, zaprzestać ataków na Ukrainę i wycofać wszystkie swoje siły i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach, łącznie z wodami terytorialnymi”.

Niniejsze oświadczenie zostaje wydane w imieniu następujących krajów:

Albania, Andora, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Wyspy Cooka, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Islandia, Włochy, Irlandia, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

MINEPS

MINEPS to odbywająca się co kilka lat pod auspicjami UNESCO globalna konferencja z udziałem rządów, sportowców, sektora prywatnego oraz innych zainteresowanych stron, organizowana w różnych miastach na świecie. Celem wydarzenia jest zwiększenie inwestycji w sport, poprawa dobrych praktyk w zakresie sportu na świecie, promocja wysokiej jakości wychowania fizycznego w poszczególnych krajach oraz zwiększenie pozytywnego wpływu sportu na zdrowie, społeczeństwo i gospodarkę. Tegoroczna edycja konferencji miała miejsce w dniach 26-29 czerwca w Baku w Azerbejdżanie.

