Powtórka finału French Open w Warszawie? Rywalka Igi Świątek z dziką kartą, korty Legii gotowe na turniej Adam Abramiuk 20.07.2023 16:21 Finał French Open może powtórzyć się na kortach warszawskiej Legii. Karolina Muchova - rywalka Igi Świątek ostatniego turnieju - dostała dziką kartę na BNP Paribas Warsaw Open. Turniej startuje już w poniedziałek, a na kortach Legii trwają ostatnie przygotowania.

Powtórka finału French Open w Warszawie? Rywalka Igi Świątek z dziką kartą, korty Legii gotowe na turniej

Rywalka Igi Świątek w finale French Open Karolina Muchova zagra w BNP Paribas Warsaw Open. Organizatorzy przedstawili kolejne zawodniczki z dzikimi kartami turnieju, który rusza w poniedziałek. Oprócz Czeszki, dostały je też Maja Chwalińska i Nikola Bartunkova.

- Od strony turnieju głównego dostaje ją Maja Chwalińska, to jest dzika karta od strony turnieju. Od strony WTA dostaje ją Karolina Muchova, a od strony oktagonu agencja sportowa współpracująca WTA dostaje Niki Bartunkova. A co do eliminacji, nasza Weronika Ewald dostanie do turnieju eliminacyjnego dziką kartę, a drugie miejsce - wciąż czekamy na informację - mówił dyrektor turnieju Mariusz Frystenberg.





Największą gwiazdą imprezy będzie liderka światowego rankingu WTA Iga Świątek. Jak mówił organizator imprezy i ojciec tenisistki Tomasz Świątek, Iga będzie chciała dobrze pokazać się przed polską publicznością.

- Chciałaby dobrze wypaść, czasami właśnie takie chęci bądź napięcia powodują to, że może coś nie wychodzić. Wydaje się, że Iga generalnie jest pozytywnie nastawiona do gry w Polsce, stąd nasze wspólne decyzje, bo to, że ja kiedyś się zdecydowałem, że będziemy ten turniej organizowali, to nie była tylko moja decyzja. Iga się godziła na to. To promocja polskiego sportu - tłumaczył.





Ostatnie przygotowania

A na kortach Legii trwają ostatnie przygotowania do turnieju.

- Obiekty wyglądają już zupełnie inaczej niż rok temu - mówił Tomasz Świątek. - To, co widzieliśmy w zeszłym roku, gdzie mamy pomarańczową nawierzchnię, teraz mamy zielono-niebieską. Zupełnie inaczej się prezentuje. Dla mnie osobiście korty na Legii się zmieniły o 180 stopni, ja je odbieram bardzo pozytywnie w sensie tej nawierzchni. Zrobili nawierzchnię w standardach amerykańskich - wskazał.





Tuż obok kortów, na bocznych boiskach Legii Warszawa, zorganizowana będzie strefa kibica.

- Będzie kilka podmiotów, które w tej strefie będą się wystawiały. BNP Paribas, który to organizuje. My organizujemy strefę z pomocą stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, więc będzie tam bardzo dużo animacji dedykowanych dzieciom, młodzieży, ale również dorosłym. Każdy dzień turniejowy będzie pod innym hasłem i oczywiście będzie telebim - mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.



Wejście do strefy będzie bezpłatne, ale będzie ograniczona liczba miejsc. Wejściówki będą do pobrania w kasach od ul. Myśliwieckiej. Turniej BNP Paribas Warsaw Open potrwa od 24 do 30 lipca.

