WTA Polish Open 2024. Osiem Polek walczy o zwycięstwo w Warszawie Łukasz Starowieyski 22.07.2024 13:29 Osiem Polek walczy o zwycięstwo w turnieju w Warszawie. Na kortach Legii dziś rozpoczął się największy w tym roku turniej tenisowy w Polsce – WTA Polish Open. W pierwszej rundzie wystąpią m.in. Urszula Radwańska i Maja Chwalińska.



WTA 125 Polish Open (autor: Michał Jędrzejewski/Polski Związek Tenisowy (FB))

Osiem polskich zawodniczek walczy w tenisowym turnieju w Warszawie. Na kortach przy ul. Myśliwieckiej rozpoczął się dziś największy w tym roku turniej – WTA Polish Open.

W pierwszej rundzie zagrają m.in. Urszula Radwańska czy Maja Chwalińska. – To dla naszych zawodniczek ogromna szansa – ocenił w „Magazynie Sportowym” RDC dyrektor imprezy Grzegorz Wójcik.

– My liczymy na to, że dziewczyny powalczą. Liczymy na to, że większość z nich jednak tę rundę przejdzie, no i będą rywalizować nawet może i między sobą. Także jest tutaj dużo szans – dodał.

– Marzę o zwycięstwach, ale nie nakładam na siebie presji – mówiła 18-letnia Weronika Ewald, która w sobotę niespodziewanie zdobyła mistrzostwo Polski.

– Ten turniej na pewno jest jednym z większych jak na ten moment, ponieważ sama do tych turniejów jeszcze się nie kwalifikuje, więc też z tego powodu staram sobie tej presji nie nakładać, no i myślę, że to może zaprocentować – powiedziała.

Obecnie swój mecz rozgrywa Polka Anna Hertel, która mierzy się jedną z faworytek imprezy Amerykaną Alycią Parks.

Czytaj też: Gramy z Legią Warszawa! Transmisje na antenie Polskiego Radia RDC skomentuje legenda klubu