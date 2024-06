Dlaczego warto mieć warzywnik? Odpowiadamy! 14.06.2024 09:26 Dla sporej części posiadaczy domków jednorodzinnych ogród kojarzony jest z trawnikiem otoczonym tujami. Przez kilkanaście lat ogrodowa moda była zdominowana przez rośliny ozdobne. Na szczęście wracamy powoli do modelu ogrodów naszych babć, gdzie część podwórza była przeznaczona pod uprawę warzyw. Grządki z dorodnymi plonami, przeplatane kwiatami, to znakomity pomysł na urządzenie praktycznego i ciekawie wyglądającego ogrodu.

301275095 (autor: Nina Buday)

Znane pochodzenie i nie tylko

Nasza codzienna dieta powinna być bogata w warzywa, owoce i zioła. Niestety, nacisk na uzyskanie dorodnych plonów w krótkim czasie zmusza hodowców do korzystania z chemicznych wspomagaczy. Warzywa trafiające na nasze talerze są przenawożone i chronione przez sztuczne opryski. Jednym wyjściem, gwarantującym zdrowe i naturalne warzywa, jest uprawa własna. Zakładając swój warzywnik, mamy pełny wpływ na to, jak uprawiane są warzywa.

Na początek nie musimy wybierać wielu gatunków ani przeznaczać dużych powierzchni na uprawę warzyw. Zacznijmy od donic na balkonie lub kilku grządek pod kuchennym oknem. Warto posiać nasiona ogórków, które są stosunkowo łatwe w uprawie i szybko dają plony. Korzyści z wyhodowania własnych warzyw jest wiele – od relaksu w ogrodzie przy pracach pielęgnacyjnych po wyjątkowy posiłek z ekologicznych produktów. Głębokie smaki i cudowny aromat sprawią nam przyjemność, a zarazem poczujemy satysfakcję z własnej uprawy.

Oprócz doznań kulinarnych wpłyniemy na nasze zdrowie. Swobodnie dojrzewające warzywa będą bardziej obfite w witaminy, sole mineralne i związki prozdrowotne niż te chemicznie pędzone na plantacjach towarowych. Idąc tym tropem, odstawmy apteczne specyfiki, które niewiele pozostawiają w naszym organizmie, a postawmy na naturalne warzywa z własnej działki. Ponadto warzywa uprawiane przy własnym domu są zawsze świeże, mamy do nich dostęp o każdej porze. Zebrane plony wyróżniają się lepszą zdolnością przechowalniczą w porównaniu z warzywami zakupionymi w markecie.

Ile pracy wymaga warzywnik

Nie da się ukryć, że posiadanie warzywnika wiąże się ze sporym nakładem pracy. Jest to często powód, który nas zniechęca do posiadania zagonów z warzywami. Nie mniej jednak, smak własnych warzyw jest rekompensatą za nasze poświęcenie. Żeby chociaż trochę sobie ulżyć, podejdźmy z powagą do planowania ogródka warzywnego. To nie jest miejsce na „ułańską fantazję”. Tylko zastosowanie sprawdzonych norm i wskazówek pomoże nam w osiągnięciu obfitych plonów. Stosując się do zasad wypracowanych przez ogrodników, ograniczymy występowanie chorób, ataki szkodników i męczące zabiegi agrotechniczne.

Jakie warzywa powinien wybrać amator-ogrodnik

Rynek ogrodniczy oferuje ogrom nasion i sadzonek warzyw. Regały z bajecznie kolorowymi opakowaniami nasion potrafią nieźle namieszać w głowie. Nie dajmy się zwariować. Na start wybierzmy kilka mało wymagających gatunków. Zróbmy grządki z wczesną marchewką, rzodkiewką, burakami ćwikłowymi, sałatą, fasolką szparagową, kilkoma sadzonkami dyni, szpinakiem, jarmużem. W kuchni przydadzą się też koperek, szczypiorek i pietruszka naciowa.

Warto także posiać nasiona ogórków, ponieważ te warzywa są łatwe w uprawie i dają szybkie plony. Ogórki mogą być doskonałym wyborem dla początkujących ogrodników. Przed wysiewem dokładnie prześledźmy informacje na opakowaniu. Odnajdziemy tam termin wysiewu, głębokość i wymagania danego warzywa, co bardzo pomoże nam w znalezieniu mu odpowiedniego miejsca na zagonie