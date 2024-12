Jak zginął były policjant, który miał zastrzelić swoją żonę? Są wyniki wstępnej opinii biegłego Beata Głozak 19.12.2024 20:34 Ciało 53-letniego Bogdana Cz., które znaleziono we wraku spalonego samochodu w miejscowości Osiny Górne, miało ranę postrzałową głowy — przekazała Polskiemu Radiu RDC prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że mogło dojść do samobójstwa, lecz śledczy nie wykluczają udziału osoby trzeciej.

Zabójstwo kobiety w Siedlcach (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC poznaliśmy wyniki wstępnej opinii biegłego w sprawie byłego policjanta, który miał zastrzelić swoją żonę. Ciało 53-letniego Bogdana Cz. znaleziono we wraku spalonego samochodu w miejscowości Osiny Górne w gminie Suchożebry.

Do tragedii doszło 5 grudnia rano na ul. Topolowej w Siedlcach. Bogdan Cz. miał zastrzelić swoją żonę. Miał oddać do niej 12 strzałów, później uciec, po czym w lesie podpalić swoje auto i popełnić samobójstwo.

Prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak przekazała, że mężczyzna miał ranę postrzałową.

— Biegły w opinii wstępnej stwierdził, że przyczyną zgonu była rana postrzałowa głowy. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że to było samobójstwo, ale na tym momencie śledztwa zakładamy różne wersje, że mógł być też udział osoby trzeciej. Ale to są nasze założenia — poinformowała Wąsak.

Śledczy czekają jeszcze na badania broni, która znajdowała się w samochodzie, by potwierdzić, że to z niej mógł strzelić do siebie i do żony.

Tragedia przy Topolowej

Ciało 53-latki odnaleziono w czwartek rano na jednej z posesji przy ul. Topolowej.

– Ujawniono zwłoki kobiety na ulicy Topolowej w Siedlcach. Trwają oględziny pod nadzorem prokuratora. Mogę również dodać, bo policja też już wydała swój komunikat, że sprawca jest na chwilę obecną poszukiwany – informowała Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Informację o zdarzeniu potwierdziła prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak.

– Natychmiast rozpoczęto poszukiwania sprawcy, którym prawdopodobnie jest mąż kobiety. W tej chwili kilkudziesięciu policjantów poszukuje 53-latka, który podejrzewany jest o śmiertelne postrzelenia 53-latki. Mężczyzna ten może posiadać przy sobie broń – mówiła.

Ciało kobiety z kilkoma ranami postrzałowymi w okolicy klatki piersiowej znaleziono przy samochodzie. Wyczuwalny był zapach paliwa, dlatego na miejsce wezwano też straż pożarną.

Dzisiaj siedleccy policjanci otrzymali zgłoszenie o rannej kobiecie leżącej na jednej z posesji. Pomimo udzielnej pomocy, kobieta zmarła. Na miejscu rozpoczęto czynności procesowe oraz jednocześnie poszukiwania sprawcy, którym prawdopodobnie jest mąż kobiety.

