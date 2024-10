Woda w gminie Mordy nadal nie nadaje się do spożycia. Są wyniki badań Olga Kwaśniewska 30.10.2024 11:36 Mieszkańcy miasta i gminy Mordy nadal nie mogą spożywać wody. Najnowsze wyniki badań wykazały, że w wodociągu wciąż są obecne enterokoki. Samorząd już w poniedziałek poinformował, że dodatkowe badania wody zlecono specjalistycznemu laboratorium, które być może pozwoli także ustalić przyczynę skażenia.

Woda w gminie Mordy nadal niezdatna do użytku (autor: Pixabay)

Woda z sieci wodociągowej w gminie Mordy na Mazowszu w dalszym ciągu nie nadaje się do spożycia. Sanepid przekazał najnowsze wyniki badań, z których wynika, że wciąż są obecne enterokoki w sieci wodociągowej. Oznacza to, że woda, nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych, jak spłukiwanie toalet.

Do blisko sześciu tysięcy mieszkańców woda dowożona jest beczkowozami. Te pojawiają się we wszystkich miejscowościach oraz na ulicach Mordów według harmonogramu.

Trwa kolejne płukanie sieci. Samorząd już w poniedziałek poinformował, że dodatkowe badania wody zlecono specjalistycznemu laboratorium, które być może pozwoli także ustalić przyczynę skażenia.

Bakterię wykryto w piątek. To już drugie takie zdarzenie w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej enterokoki pojawiły się w wodociągu pod koniec września.

