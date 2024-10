Umacnianie skarpy w Płocku. Są utrudnienia, ale mieszkańcy zadowoleni [SONDA] Agnieszka Pazdecka-Maruszak 29.10.2024 22:27 We wtorek ruszyły prace przy umacnianiu płockiej skarpy. Ciężki sprzęt wjechał na ulicę Kazimierza Wielkiego między Parową a Jasną i ta część drogi jest zamknięta dla ruchu. Jak remont oceniają mieszkańcy Płocka?

Remont skarpy w Płocku (autor: RDC)

Ulica Kazimierza Wielkiego w Płocku jest nieprzejezdna. Od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ul. Parową rozpoczęły się prace związane z umocnieniem skarpy wiślanej. Łukasz Bajor, kierownik budowy, zapowiada że potrwają one półtora miesiąca.



– Dzisiaj wstępnie przygotowujemy tzw. półkę pod roboty docelowe. To oznacza zabicie ścianki ze stalowych grodzic o długości około 50 metrów bieżących wzdłuż drogi – mówi Bajor.

Mieszkańcy z umacniania skarpy są zadowoleni. Podkreślają, że prowadzone prace są zasadne i wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo w okolicy.

W czasie prac na skarpie kierowcy muszą korzystać z objazdów ulicą Rybaki albo Dobrzyńską.

Pieszym jest udostępniony chodnik po południowej stronie jezdni. Na umocnienie skarpy miasto wyda blisko 800 tys. zł.

Czytaj też: Utrudnienia w Płocku i zmiany w ruchu przez umacnianie skarpy [SPRAWDŹ]