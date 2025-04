„Neonova”, czyli nowy, folkowy projekt Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej Cyryl Skiba 05.04.2025 15:11 Julia Pietrucha zaprosiła w Polskim Radiu RDC na swój zbliżający się koncert z Martą Zalewską. Artystki promują swój wspólny projekt „Neonova”. W sobotę wystąpią w Siedlcach w sali „Podlasie” o godzinie 19:00, a w Warszawie 7 maja w Kuźni Kulturalnej.

Piotr Majewski i Julia Pietrucha (autor: RDC)

Klimaty folk czy country – projekt „Neonova” Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej to refleksyjne utwory odnoszące się do życia, relacji wewnętrznych i codziennych spostrzeżeń. Na scenie towarzyszy im gitarzysta. Swoich słuchaczy zabierają do świata pełnego refleksji, ale i humoru.

– To będą różne spotkania z naszym trio z Martą. Czasami pojawia się solo z repertuarem z płyty Neonova, ale i piosenkami z moich poprzednich płyt. Mamy możliwość ogrania i jeszcze pobytowania w tej muzyce, którą wspólnie z Martą stworzyłyśmy – mówiła w audycji Południe RDC Julia Pietrucha.

Artystki są właśnie w trasie koncertowej. Na Mazowszu najbliższe koncerty 5 kwietnia w Siedlcach oraz 7 maja w Warszawie.

