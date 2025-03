30 lat na scenie. Morcheeba zagra w Warszawie RDC 12.03.2025 22:34 Mistrzowie chill-outu. Morcheeba towarzyszy nam już od 30 lat i nadal przynosi ze sobą spokój w wielkim stylu. Zespół wystąpi w Warszawie 18 października w klubie Progresja.

Morcheeba w Polsce (autor: Morcheeba/FB)

18 października w warszawskim klubie Progresja wystąpi Morcheeba.

Ich historia rozciąga się na trzy dekady i obejmuje 10 albumów studyjnych, ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, niezliczone trasy po świecie, solowe albumy, ścieżki dźwiękowe do filmów oraz nieuniknione zmiany w składzie. Morcheeba nie rozstaje się trip-hopowym brzmieniem.

Zespół zapowiedział swój 11. album „Escape The Chaos”, na którym znajdziemy 12 piosenek pełnych ukojenia, śmiałości, rodzinnej siły, solidarności społecznej, a także wyrafinowanej produkcji łączącej to, co elektroniczne z organicznym. Nad wszystkim unosi się momentalnie rozpoznawalna i niezawodnie przyprawiająca o ciarki potęga głosu Skye. Album ukaże się 23 maja.

Bilety na koncert w sprzedaży od 14 marca na fource.pl.

