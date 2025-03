Matt Dusk z dużą trasą koncertową. Odwiedzi też Warszawę Cyryl Skiba 02.03.2025 15:17 Zdobywca platynowych wyróżnień, kanadyjski wokalista i kompozytor Matt Dusk wyrusza wiosną w wyczekiwaną trasę koncertową Back In Town. Uwielbiany przez polską publiczność i doceniany przez międzynarodowych krytyków artysta odwiedzi 13 polskich miast, gdzie zagra największe przeboje i amerykańskie klasyki w charakterystycznym dla siebie popowo-jazzowo-bluesowym stylu, za który pokochał go świat.

Matt Dusk z dużą trasą koncertową. Odwiedzi też Warszawę (autor: Roman Rogowiecki)

W marcu i kwietniu 2025 roku Matt Dusk zagra kolejno we Wrocławiu, w Łodzi, Rzeszowie, Bielsko-Białej, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu i Lublinie, odwiedzając najpiękniejsze sale koncertowe w kraju i kultowe przestrzenie muzyczne, m.in. Narodowe Forum Muzyki, klub Wytwórnia czy Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

„Jestem niesamowicie podekscytowany powrotem do Polski z trasą Back In Town. Więź, jaką czuję z moimi polskimi fanami jest czymś naprawdę wyjątkowym i nie mogę się doczekać, żeby zagrać koncerty w jednych z najpiękniejszych miejsc w kraju. Będziemy wspólnie świętować ponadczasowe klasyki, a po drodze czeka nas kilka niespodzianek” – powiedział Matt Dusk zapraszając na wiosenną trasę koncertową.

Matt Dusk to kanadyjski wokalista, kompozytor i producent muzyczny, którego muzyka oscyluje wokół jazzu, popu i bluesa. Jego kariera rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy wydał swoją debiutancką płytę Two Shots, która zdobyła wiele nagród i nominacji. Jego najpopularniejsze utwory to Good News, Back In Town, All About Me czy My Funny Valentine. Artysta zyskał międzynarodową popularność dzięki swojemu wyjątkowemu głosowi i umiejętności łączenia tradycyjnego jazzu z nowoczesnymi brzmieniami.

Back in Town

31.03 Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

01.04 Łódź, Wytwórnia

02.04 Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego

04.04 Bielsko-Biała, Cavatina Hall

05.04 Katowice, Miasto Ogrodów

07.04 Kraków, Opera Krakowska (gość specjalny: Tom Gaebel)

08.04 Warszawa, Palladium (gość specjalny: Tom Gaebel) - 2 koncerty

09.04 Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina

10.04 Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

12.04 Olsztyn, Filharmonia Warmińsko-Mazurska - 2 koncerty

14.04 Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

15.04 Poznań, Sala Ziemi Poznań Congress Center

16.04 Lublin, Centrum Spotkania Kultur

