Podziemny parking na pl. Powstańców Warszawy od soboty jest płatny RDC 05.04.2025 17:31 Od dziś otwarty dwa tygodnie temu parking podziemny na pl. Powstańców Warszawy jest płatny. Za godzinę parkowania kierowcy muszą zapłacić 7,50 zł, postój powyżej 8 godzin to koszt 65 zł w godzinach 8:00-19:00 oraz 90 zł za postój 24-godzinny.

Parking podziemny na pl. Powstańców Warszawy (autor: UM Warszawa)

Parking podziemny na pl. Powstańców Warszawy od dziś jest płatny.

– Kierowcy zapłacą 7,50 zł za godzinę. parkowania, 65 zł za postój powyżej 8 godzin w godzinach 8:00-19:00 oraz 90 zł za postój 24-godzinny – wyjaśnia Marcin Kłopotowski, członek zarządu IMMO Park Warszawa, który jest prywatnym operatorem parkingu.

Osoby zainteresowane nabyciem abonamentów miesięcznych mogą się kontaktować pod adresem warszawa@immo-park.pl.

Z kolei osoby mieszkające w promieniu 300 metrów od obiektu mogą kupić abonament mieszkańca w niższej o 15 proc. cenie. Obowiązują zasady analogiczne jak przy Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego: do jednego adresu może być przypisany jeden pojazd, trzeba też przedłożyć zaświadczenie o zameldowaniu.

Nowy parking podziemny w centrum Warszawy

Parking podziemny na pl. Powstańców Warszawy został otwarty w piątek 21 marca. Jest w nim dostępnych 420 miejsc na czterech kondygnacjach.

Kierowcy wjadą na parking pod placem Powstańców Warszawy jezdnią przed dawną salą operacyjną Narodowego Banku Polskiego. Są tam teraz dwa kierunki ruchu – dwa pasy do Świętokrzyskiej i jeden w drugą stronę prowadzący do parkingu i dalej do ul. Górskiego.

Wjechać można z obu stron ul. Świętokrzyskiej i z Mazowieckiej. Na tej ostatniej również zostały wprowadzone dwa kierunki ruchu. Jadący od ul. Królewskiej na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską mogą pojechać prosto na plac Powstańców Warszawy i na parking lub skręcić w prawo, w stronę Marszałkowskiej.

Na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Mazowiecką i placem Powstańców Warszawy zmieniła się nie tylko sygnalizacja świetlna, ale też układ pasów na jezdni. Jadący od Nowego Światu zyskali wydzielony pas do skrętu w lewo na plac Powstańców Warszawy. Z kolei po drugiej stronie skrzyżowania wydłużony został pas do skrętu w lewo w Mazowiecką.

Więcej zmian na pl. Powstańców Warszawy

To jednak nie koniec zmian w tym rejonie Śródmieścia. Po budowie parkingu podziemnego przyszedł czas na odnowienie zieleni. W związku z tym miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie terenu pl. Powstańców Warszawy.

Na placu zaplanowano trzy zielone obszary: ogród Muzyki, ogród Napoleona i tzw. plac Pod Pergolami. Ogród Napoleona został już zrealizowany przez wykonawcę parkingu podziemnego. Dwa pozostałe zieleńce powstaną na podstawie zlecenia Zarządu Zieleni.

Łącznie pojawi się tam 58 drzew – 35 sztuk lip srebrzystych w odmianie Varsaviensis, 2 platany, 21 klonów tatarskich i około 800 szt. krzewów. Pergola od strony ul. Świętokrzyskiej zostanie obsadzona pnączami. Na prośbę miejskich ogrodników wykonawca parkingu wykonał dwa ujęcia wody do podlewania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, rośliny będą nawadniane z ich wykorzystaniem.

Wszystko ma być gotowe wiosną przyszłego roku.

