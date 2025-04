Tragiczny bilans ataków Rosjan na Krzywy Róg. 19 zabitych, w tym dziewięcioro dzieci

Co najmniej 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci, zginęło w wyniku dwóch piątkowych ataków armii rosyjskiej na miasto Krzywy Róg w środkowej Ukrainie – poinformowały władze obwodu dniepropietrowskiego. Rannych zostało co najmniej 68 osób. Ogłoszono trzydniową żałobę. Sobota 5 kwietnia to 1036. dzień wojny w Ukrainie.