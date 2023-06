Mają dwa razy więcej miejsca. Bank Żywności w Siedlcach ma nowy magazyn Beata Głozak 22.06.2023 22:03 Bank Żywności w Siedlcach będzie pomagać jeszcze więcej. Organizacja otworzyła przy ul. Starzyńskiego własny duży magazyn, dzięki czemu może pozyskiwać i przechowywać dwa razy więcej żywności. Budowę magazynu i nowej siedziby sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Zamiast stu ton nawet dwieście miesięcznie – podkreśla prezes banku żywności w Siedlcach Iwona Czarnocka. - Będziemy mogli sobie pozwolić właśnie na gromadzenie żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia, ale również i żywność pochodzącą z programów operacyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej - mówi.





Budowę magazynu i nowej siedziby sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 3 mln złotych.

– To bardzo dobrze wydane pieniądze – przyznaje jego przedstawicielka Katarzyna Marzantowicz. - To są bardzo ważne zadania, bo jednak coś z tą żywnością, która nie zostanie sprzedana lub spożyta musi się zadziać. No i funkcjonowanie banków żywności jest przedsięwzięciem jak najbardziej potrzebnym w dzisiejszych czasach - tłumaczy.





Z pomocy Banku Żywności w Siedlcach korzystają tysiące osób. Organizacja pozyskuje żywność od lokalnych firm czy rolników, a potem przekazuje ją na przykład do Caritas czy MOPR-u. Stąd trafia do potrzebujących. Jedną z takich osób jest pan Stefan.

Działkę na magazyn przekazało miasto.

