Sanepid zamknął kąpielisko w Łosicach. Przyczyną jest zakwit sinic

Ze względu na zakwit sinic, kąpielisko nad zalewem w Łosicach zostało zamknięte do odwołania. Sanepid przeprowadził badanie wody, które wykazało, że jest ona niezdatna do kąpieli. Oznacza to, że nie powinno się do niej wchodzić, ani moczyć rąk czy nóg. Kolejne badanie odbędzie się w środę.