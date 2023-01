Chciała sprzedać sukienkę za 6 zł, straciła ponad 6 tys. zł RDC 27.01.2023 16:29 29-letnia mieszkanka gminy Skórzec stałą się ofiarą internetowych oszustów. Na jednym z portali internetowych wystawiła na sprzedaż sukienkę - chciała zarobić na niej 6 zł. Jednak zamiast zyskać, straciła ponad 6 tys. zł.

Chciała sprzedać sukienkę za 6 zł, straciła ponad 6 tys. zł (autor: pxhere)

Ze sprzedającą skontaktował się potencjalny nabywca, który przed dokończeniem transakcji wysłał link logowania do rachunku bankowego. Kobieta kliknęła w link, przez co dała mu dostęp do swojego rachunku bankowego.

Za jego pośrednictwem, na dane 29-latki, zaciągnął on szybką pożyczkę, a następnie wypłacił z rachunku bankowego kwotę 6,3 tys. zł.

Policja apeluje i przypomina, żeby nie "klikać" w link niewiadomego pochodzenia, bądź przesłany przez nieznaną osobę i podawać danych z karty płatniczej. Przez nieuwagę oraz chęć szybkiej sprzedaży swoich rzeczy, można stracić oszczędności.

