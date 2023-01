Dzień babci i dziadka okazją do rozmowy o bezpieczeństwie Beata Głozak 21.01.2023 09:56 Na dzień babci i dziadka siedlecka policja apeluje do wnuczków, aby porozmawiali ze swoimi seniorami o ich bezpieczeństwie. W zeszłym roku na Mazowszu doszło do 120 oszustw metodą na tzw. wnuczka, policjanta czy córkę.

– Składając życzenia przypomnijmy co mają robić, gdy odbiorą telefon, że ktoś z ich bliskich ma kłopoty i potrzebuje pieniędzy – mówi rzeczniczka siedleckiej komendy Ewelina Radomyska. – Przypomnijmy przede wszystkim, że w pierwszej kolejności powinni się rozłączyć z rozmówcą i zadzwonić do osoby której rzekome zdarzenie dotyczy i potwierdzić informacje. Bardzo ważne jest by uświadomić seniorów, że policja nigdy nie informuje o prowadzonych sprawach telefonicznie ani nie żąda przekazywania pieniędzy – informuje Radomyska.

Apel to pokłosie akcji komendy wojewódzkiej pod hasłem „Świadomy, Czujny, Bezpieczny”, poświęconej różnym rodzajom oszustw.

Tylko w minionym roku w garnizonie mazowieckim doszło do 120 oszustw metodą na tzw. wnuczka, policjanta czy córkę, w tym już do 5.

