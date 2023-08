Amfiteatr znika z mapy Siedlec. Rozpoczęło się wyburzanie [WIDEO] Beata Głozak 21.08.2023 12:19 Siedlecki amfiteatr przechodzi do historii. Ruszyły pierwsze prace rozbiórkowe 70-letniego obiektu przy ulicy Wiszniewskiego. Od czwartku karczowana była roślinność na jego terenie, usunięto pierwsze ławki, na amfiteatr wjechał już ciężki sprzęt.

Siedlecki amfiteatr przechodzi do historii (autor: RDC)

Z samego rana zaczęło się wyburzanie 70-letniego siedleckiego amfiteatru. Z użytkowania został wyłączony już w 2019, ze względu na fatalny stan techniczny.

- Wcześniej, jak wiemy, amfiteatrem zarządzał Miejski Ośrodek Kultury. Zwracał się przed rokiem 2018 do władz miejskich o środki, by dostosować na bieżąco ten obiekt. Takie środki nie były wyasygnowane. W czerwcu 2019 roku inspektor nadzoru nie dopuścił obiektu do użytkowania - mówi prezydent Siedlec Andrzej Sitnik.

Prace rozbiórkowe mają potrwać około 3 tygodni. Teren będzie wyrównany a w przyszłości stanie na nim kolejny tego typu obiekt. Takie są założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– To jedyne wyjście – zaznacza Sitnik. - Mamy już opinię Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, że nie nadaje się ten obiekt do przebudowy i remontu, ale zdawaliśmy sobie sprawę wszyscy z tego już w 2018-2019 roku. Trzeba wyczyścić teren i przygotować się do budowy nowego - wskazuje.

Siedlecki amfiteatr przez wiele lat był centrum życia kulturalnego miasta. to tam odbywały się przeglądy piosenki harcerskiej, kabaretony i koncerty. Siedlczanie już pogodzili się z jego zniknięciem. Należy pobudować nowy - mówią.

Prace przy rozbiórce potrwają około trzech tygodni. Koszt to 123 zł brutto. Firma, która porządkuje teren, odzyska część materiałów z wyburzenia.

