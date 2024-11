Sale lekcyjne nagrzewane farelkami. Uczniowie remontowanego LO w Siedlcach: jest ciężko

Przedłuża się remont I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, ma on potrwać do 6 stycznia. Obecnie wymieniana jest instalacja centralnego ogrzewania, co oznacza, że w starej części szkoły bywa bardzo zimno. — Chodzę w podwójnych spodniach — przyznaje jedna z uczennic. Szkoła, aby chwilowo poradzić sobie z problemem, zakupiła nagrzewnice, które punkowo ogrzewają sale lekcyjne.