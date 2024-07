Kilkukilometrowy objazd i miesiące utrudnień. Ruszyła przebudowa drogi w pow. siedleckim Olga Kwaśniewska 01.07.2024 17:38 Będzie szersza jezdnia z bezpieczną ścieżką rowerową i chodnikiem — powiat siedlecki przebudowuje drogę w Przyworach Dużych. Dla kierowców całkowicie zamknięto czterokilometrowy odcinek drogi. Obowiązują objazdy przez Łupiny, Wiśniew i Stok Wiśniewski.

Utrudnienia w powiecie siedleckim (autor: ZDM/zdjęcie ilustracyjne)

Kilka miesięcy utrudnień i kilkukilometrowy objazd. Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej między Lipniakiem a Domanicami-Kolonią w powiecie siedleckim.

Starosta Karol Tchórzewski informuje, że w Przyworach Dużych kompleksowo wyremontowany zostanie ponad 4-kilometrowy odcinek.

— Tutaj już jest zamknięcie całkowite drogi, bo to się wiąże z wymianą gruntu, całkowitą przebudową. Jezdnia będzie spełniała parametry, czyli 6,5 metra szerokości. Mam nadzieję, że ucieszy też i mieszkańców, bo wiadomo, że kierowcy jak się poprawia jakość drogi, to też trochę dodają gazu, co nas nie cieszy — mówi Tchórzewski.

Powstanie także bezpieczny chodnik ze ścieżką rowerową.

Objazd poprowadzono przez Lipiny, Wiśniew i Stok Wiśniewski.

Prace w tym roku pochłoną około 12 mln zł, kolejne odcinki wyremontowane zostaną w następnym sezonie za blisko 8 mln.

