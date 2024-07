Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Są pierwsze pouczenia dla kierowców Adrian Pieczka 01.07.2024 11:53 Są pierwsze pouczenia dla stołecznych kierowców w związku z obowiązującą od dziś Strefą Czystego Transportu. Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę na ul. Tatarskiej na Woli. Wystawili tam specjalną kamerę podłączoną do komputera. Ta sczytuje jadące z daleka pojazdy, które są następnie sprawdzane przez system.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie (autor: RDC)

Sześciu kierowców pouczonych w ciągu godziny podczas porannej kontroli Straży Miejskiej na ul. Tatarskiej w Warszawie. Od dziś nie wszystkie auta mogą wjechać do Śródmieścia i części dzielnic centralnych – zaczęła tam obowiązywać Strefa Czystego Transportu.

Strażnicy miejscy na Tatarską przyjechali ze specjalną kamerą podłączoną do komputera. Nadjeżdżające pojazdy są sczytywane i i sprawdzane przez system. W ten sposób można szybko określić, czy dane auto może wjechać do SCT.

- Na specjalnym monitorze strażnicy widzą pojazd, który jest zakreślany na czerwono. Mają już w tym momencie informacje o tym, że ten pojazd nie może wjechać w Strefę Czystego Transportu. Wówczas dokonują zatrzymania takiego pojazdu i weryfikują to czy osoba, która porusza się tym samochodem miała prawo wjechać w strefę czy też nie miała prawa - tłumaczy rzecznik Straży Miejskiej w Warszawie Sławomir Smyk.

Zatrzymanie nie oznacza od razu mandatu.

- W praktyce może wyjść po kontroli, że osoba jest mieszkańcem Warszawy, płacącą podatki w Warszawie i ma takie uprawnienia do tego, aby poruszać się tym właśnie pojazdem w Strefie Czystego Transportu - tłumaczy Smyk.



Nasz reporter rozmawiał też z kierowcami o pierwszych wrażeniach w związku z wprowadzaniem strefy.

Na obszar Strefy Czystego Transportu nie mogą wjechać samochody benzynowe starsze niż z 1997 r. oraz te z silnikiem diesla starsze niż z 2005 r. Strefa obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Pragi Północ i Pragi Południe.

Zmiany dla wszystkich kierowców?

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski uspokaja, że zmiany nie obejmują wszystkich kierowców.

– Według naszych szacunków 97 procent kierowców jeżdżących po Warszawie nie musi zupełnie nic robić, bo ich auta spełniają wymogi strefy. Wśród pozostałych 3 procent będą osoby, którym przysługuje wyłączenie od obostrzeń strefy, co mogą potwierdzić naklejką. Taki wniosek mogą złożyć kierowcy starych aut, którzy są mieszkańcami Warszawy i płacą tu podatki, albo są seniorami, którzy mają skończone 70 lat – wyjaśnia Dybalski.

Warszawiacy posiadający auta benzynowe, które zostały wyprodukowane przed 1997 rokiem lub nie spełniają normy Euro 2, będą mieli trzy i pół roku na dostosowanie się do nowych wymogów.

W przypadku Diesla pojazd będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku.

Które auto może wjechać?

Jak dodaje Dybalski, Policja i Straż Miejska sprawdzają, czy dane auto może wjechać do strefy.

— Mogą to robić w ramach każdej zwykłej kontroli zatrzymania samochodu na ulicy, ale też wyposażamy Straż Miejską w specjalny, mobilny punkt kontroli, który może stać codziennie w innym miejscu. Jest wyposażony w kamerę skanującą tablice rejestracyjne z odległości 200-300 metrów, która będzie automatycznie wskazywała strażnikom auta, które nie spełniają wymogów strefy — mówi Dybalski.

Wprowadzanie SCT w Warszawie podzielono na pięć etapów. Ostatni z nich, zaplanowano na rok 2036.

Poprawa powietrza dzięki SCT?

Wprowadzanie Strefy Czystego Transportu to jest proces, którego efekty zobaczymy za kilka lat — podkreśla Bartosz Piłat doradca Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie do wdrażania SCT

— Analizy pokazują, że 2028 rok to będzie ten rok, w którym powinniśmy zaobserwować naprawdę istotną poprawę, jeśli chodzi o stężenia tlenków azotu. To jest jedna z substancji składających się na smog, produkowana w ogromnej ilości przez samochody w Warszawie. Mniej więcej połowa tlenków azotu w powietrzu, które w tym momencie fruwa w Warszawie, to są tlenki azotu z rur wydechowych — mówi Piłat.

Kalkulator ZDM

Doradca Zarządu Dróg Miejskich do wdrażania SCT, informuje, że na stronie ZDM, można sprawdzić, czy nasz pojazd może wjechać do Strefy Czystego Transportu. Jak działa specjalny kalkulator?

— W czterech krokach poinformuje nas czy potrzebujemy tej nalepki, bo być może akurat się składa, że nasze auto jest wśród tych 97% samochodów, które nalepki nie potrzebują. Jeśli się okaże po tych czterech krokach, że jednak nie, no to wtedy przechodzimy do składania wniosku o wpisanie na listę aut wyłączonych dodatkowo, objętych tym dodatkowym uprawnieniem i składamy wniosek o nalepkę. Jeśli się ma dokumenty przygotowane, w 10 minut temat przez internet można załatwić — tłumaczy Piłat.

Mandat za wjazd do Strefy Czystego Transportu bez uprawnień wyniesie 500 złotych.

Strefa Czystego Transportu - najważniejsze informacje

Ograniczony zostanie wjazd pojazdów z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla (w tym LPG) starszych niż 19 lat lub niespełniających normy EURO 4. Szczegóły TUTAJ .

. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich będą mieszkańcy stolicy rozliczający w niej podatki. Wymogi będą więc dotyczyły tylko 3 proc. pojazdów w Warszawie.

Sprawdź, czy Twoje auto jest również zwolnione z wymogów . Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka.

. Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka. Osoby zwolnione z wymogów SCT w Warszawie mogą od początku czerwca złożyć wniosek o uprawnienia i nalepkę stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich oraz przez internet. Został uruchomiony specjalny punkt stacjonarny znajdujący się przy ul. Chmielnej 124 (wejście od strony ul. Żelaznej). Wniosek można też wygodnie złożyć online na stronie SprawdzSCT.zdm.waw.pl . Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwia złożenie wniosku.

. Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwia złożenie wniosku. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu. Zobacz MAPĘ.

Czytaj też: Budowa metra Karolin. Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na Bemowie