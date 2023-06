Albo cięcia, albo komisarz. Siedlce muszą zabrać 1,7 mln zł ośrodkom kultury Beata Głozak 26.06.2023 12:56 Cięcia albo komisarz. Siedlce łatają swój budżet. Podczas nadzwyczajnej sesji zdecydowano o obcięciu prawie 1,7 mln złotych dotacji na działalność dwóch ośrodków kultury: MOK-u i „Centrum”. To pokłosie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

MOK w Siedlcach (autor: UM Siedlce)

Siedlce muszą przeorganizować budżet. Do obcięcia mają prawie 1,7 mln zł, które miały być przeznaczone na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury i dla „Centrum”.

– Nie mamy wyjścia – mówi Mariusz Dobijański z Polski 2050. - Jeżeli my byśmy tego nie zrobili, to i tak te pieniądze byłyby w dużym stopniu odebrane przez potencjalnego komisarza, który w sytuacji niemożności realizowania budżetu miasta, a tym grozi nieprzyjęcie tej uchwały i tak by tymi pieniędzmi dysponował - tłumaczy.





To pokłosie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dopatrzyła się, że miasto zamknęło ubiegłoroczny budżet, wydając prawie 1,7 mln złotych ze styczniowej subwencji oświatowej. Dlatego o taką kwotę Siedlce musiały ograniczyć wydatki. Skarbnik miasta Kazimierz Paryła zapewnia jednak, że to tylko przesunięcia na tzw. papierze.

- W niczym innym nie szkodzi ze względu na to, że tych pieniędzy, które im zostały, do końca października im wystarczy. Jest to uzgodnione z dyrektorami, jest to czasowe przesunięcie i po prostu chwilowy zabieg - wyjaśnia.





Pieniądze mają być ośrodkom oddane, gdy Siedlce dostaną od rządu obiecane wyrównanie utraconych dochodów z podatku PIT. Miastu miałoby przypaść 20 mln. Zgodnie z uchwałą, MOK stracił 600 tysięcy, a „Centrum” 1,1 mln zł.

Czytaj też: Przystanek kolejowy w Mordach wyremontowany