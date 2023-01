Jerzy Engel w "Magazynie Sportowym" RDC: selekcjonerem kadry powinien zostać Polak Łukasz Starowieyski 02.01.2023 15:58 Piłkarze nie powinni mieć żadnego wpływu na wybór trenera reprezentacji - uważa Jerzy Engel. Były selekcjoner piłkarskiej kadry zdecydowanie opowiedział się w "Magazynie Sportowym" RDC za tym, by drużynę narodową objął Polak.

Agnieszka Kobus-Zawojska, Jerzy Engel i Łukasz Starowieyski (autor: RDC)

Trener Jerzy Engel podjąłby się ponownie roli selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej?

- Reprezentacji nigdy się nie odmawia, ale mówiąc prawdę, kadra potrzebuje zupełnie nowego wizerunku. Kadra potrzebuje zupełnie nowego pomysłu - mówił w "Magazynie Sportowym" RDC.

W mediach pojawiły się pogłoski, że wpływ na wybór nowego selekcjonera mają czołowi piłkarze, jak np. Robert Lewandowski. Zdaniem trenera, jest to sytuacja niedopuszczalna.

- To jest tylko i wyłącznie decyzja prezesa związku. Tu piłkarze nie mają nic do tego - wskazał.

Engel wypowiedział się też na temat trenera Czesława Michniewicza.

- To co jest w szatni, w szatni zostaje. Jeśli trener tego nie umie zrobić, jeśli ta szatnia wychodzi mu między placami, jeżeli Lewandowski wychodzi mu między palcami, to znaczy, że się się do tej roli nie nadaje - powiedział.

Jakiej narodowości powinien być nowy trener? Jerzy Engel nie ma w tej kwestii wątpliwości.

- Polak. Ja zawsze mówię, że najlepsi są nasi trenerzy - zaznaczył na naszej antenie.

Prezes PZPN ma ogłosić nazwisko nowego trenera w styczniu. Selekcjoner nie będzie miał dużo czasu na poznanie drużyny. Już w marcu ruszają eliminacje do mistrzostw Europy.

Posłuchaj całej rozmowy: Jerzy Engel