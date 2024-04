Mammografia ze sztuczną inteligencją. Jedyna taka w Polsce jest już w Radomiu Anna Orzeł 24.04.2024 18:53 Jedyny w Polsce mammograf wspierany przez sztuczną inteligencję trafił do Radomskiego Centrum Onkologii. Dzięki niemu kobiety mogą liczyć na szybszą diagnostykę i większy komfort w badaniu. – To jest ukoronowanie wielomiesięcznych starań. Mamy wyspecjalizowaną jednostkę leczącą raka piersi – mówi dr Maciej Chwaliński.

W Polsce jest ich wiele, ale tylko ten jeden wspiera sztuczna inteligencja. Najnowocześniejszy aparat do wykonywania badań mammograficznych trafił do Radomskiego Centrum Onkologii.

Dzięki niemu kobiety mogą liczyć na szybszą diagnostykę i większy komfort w badaniu.

Pani Aleksandra jest pacjentką onkologiczną od ośmiu lat. Doskonale wie, jak ważna jest skuteczna i szybka diagnoza, a mammografia to jej punkt wyjścia.

– Już sama diagnostyka jest ogromnym stresem, więc jeśli osoby pracujące przy obsłudze aparatu są do nas nastawione sympatycznie, to obniża nam stres, a tym bardziej, jeśli mamy do czynienia ze sprzętem najnowszej generacji – mówi.

Zdaniem dyrektora medycznego Radomskiego Centrum Onkologii, zakup aparatu to ogromny wysiłek finansowy dla szpitala, ale stanowi gwarancję bezpieczeństwa i poczucia komfortu dla pacjentek.

– To jest ukoronowanie wielomiesięcznych starań. Mamy wyspecjalizowaną jednostkę leczącą raka piersi. Tego typu aparat ułatwi nam diagnostykę chorych, zwiększy dostępność mammografii do naszej grupy pacjentów. Wykonujemy kilka tysięcy badań rocznie – podaje dr Maciej Chwaliński.

Jak zaś zauważył kierownik techników elektroradiologii Radomskiego Centrum Onkologii, sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi lekarza, ale jest doskonałym narzędziem, które pozwala szybciej podejmować trafne decyzje.

– Ten mammograf jest bardzo dobrze wyposażony i jako jedyny jest wyposażony w narzędzia wspomagające prace lekarza radiologa, czyli w tak zwaną sztuczną inteligencję – mówi Łukasz Pruszyński.

Pierwsze badania nowoczesnym aparatem wykonane zostaną w połowie maja.

Mammografia – nowy sprzęt

Nowe urządzenie wyposażone jest w nowoczesne techniki obrazowania piersi, w tym m.in.

mammografię spektralną z podaniem kontrastu – dzięki kombinacji obrazu nisko- i wysokoenergetycznego możliwe jest wyraźne wyodrębnienie rozmieszczenia środka kontrastowego i określenie unaczynienie zmiany chorobowej (np. nowotworowej);

obrazowanie 3D (tomosyntezę) – to badania w technice trójwymiarowej mammografii 3D umożliwiające jeszcze lepszą wykrywalność nowotworów piersi i lokalizację przestrzenną zmian nowotworowych

biopsję stereotaktyczną piersi pod kontrolą obrazowania 3D oraz z użyciem kontrastu – aparat umożliwia wykonanie biopsji stereotaktycznej także w pozycji leżącej i precyzyjne określenie lokalizacji guza. Połączenie opcji biopsji z mammografią spektralną daje możliwość precyzyjnego trafienia w zmianę, z której pobierana jest próbka do badania histopatologicznego;

sztuczna inteligencja wspomagającą lekarza opisującego badanie – oparta na głębokim uczeniu sztuczna inteligencja, która szybko i dokładnie analizuje każdą płaszczyznę tomosyntezy wykrywając z wyjątkową dokładnością zarówno złośliwe zagęszczenie tkanek miękkich, jak i zwapnienia.

Autor: Anna Orzeł/PA