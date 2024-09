W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym działa już szkoła rodzenia Anna Orzeł 12.09.2024 11:44 Szkoła rodzenia rozpoczęła działalność w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Przyszli rodzice mogą liczyć na wsparcie m.in. ginekologów, neonatologów i fizjoterapeutów. Kurs trwa sześć tygodni.

Szkołą rodzenia w Radomiu (autor: Mazowiecki Specjalistyczny Szpital w Radomiu/FB)

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu ruszyła szkołą rodzenia.

O takie miejsce zabiegały same pacjentki, które chcą rodzić świadomie, a potem umiejętnie zajmować się swoimi dziećmi.

– Będzie to najlepsze miejsce w mieście Radomiu, gdzie rodzice mogą pozyskać wiedzę o porodzie, o opiece nad noworodkiem. Będzie to z korzyścią i dla rodziców, i dla szpitala, i dla całego naszego zespołu – mówi prezes placówki Bożenna Pacholczak.

Zajęcia szkoły rodzenia dostarczą przyszłym rodzicom cennej wiedzy.

– Uczestnicy naszej szkoły rodzenia zwiedzą trakt porodowy, odcinek położniczy naszego oddziału, zapoznają się z personelem, ponieważ to, co będzie się odbywało później, jest bardzo ważnym etapem w ich życiu i chcemy, żeby się czuli jak u siebie, żeby nie musieli się zastanawiać, gdzie pójść, co zrobić, żeby z chęcią tutaj przyszli – mówi ginekolog dr Izabela Lewandowska-Andruszuk.

Jedną z pierwszych uczestniczek kursu jest pani Andżelika.

– To moja pierwsza ciąża, wyczekana, wymarzona, upragniona, stąd chciałabym się przygotować na tę rolę jak najlepiej. Chciałabym być świadomą mamą, chciałabym wiedzieć, jak się opiekować moim maluszkiem – mówi.

W ubiegłym roku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu urodziło się blisko 1400 dzieci.

