Podniebny weekend w Radomiu. Ruszyły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 26.08.2023 11:28 Ponad 50 maszyn w powietrzu i na ziemi oraz przeszło 70 jednostek sprzętu lądowego zaprezentuje się podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show, które w sobotę rozpoczynają się w Radomiu. Dwudniowa impreza gromadzi zwykle tysiące miłośników lotnictwa.

Podniebny weekend w Radomiu. Ruszyły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show (autor: PAP)

Jak wielokrotnie podkreślał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, Air Show w Radomiu to największe pokazy lotnicze odbywające się w naszej części Europy.

– Podczas tegorocznej edycji będzie można zobaczyć ponad 50 maszyn w powietrzu i na ziemi oraz przeszło 70 jednostek sprzętu lądowego – przekazała rzeczniczka pokazów ppłk Magdalena Busz.

Oficjalne otwarcie imprezy z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka zaplanowano na godz. 11. Niedługo potem nastąpi zrzut skoczków z flagami, a następnie parada powietrzna 65 statków powietrznych.

Program

W programie imprezy znajdują się m.in. bardzo lubiane przez publiczność pokazy polskich grup akrobacyjnych Żelazny, Orlik i Cellfast Flying Team, a także gości ze Szwajcarii - Patrouille Suisse.

Podczas imprezy w Radomiu zaprezentują się maszyny historyczne, a także samoloty i śmigłowce polskich sił powietrznych: F-16, FA-50, MiG-29, Su-22, M-28, Sokół, M-346, C-295, C-130 itd., jak również samoloty z zagranicy. Pierwszy dzień Air Show zakończy tegoroczna nowość – pokaz nocny.

Dla miłośników militariów przygotowana została także wystawa statyczna obejmująca sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów sił zbrojnych - od Wojsk Lądowych przez Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej po Marynarkę Wojenną, a także sprzęt, którym dysponuje szkolnictwo wojskowe i wojska sojusznicze z NATO stacjonujące w Polsce. Będą to m.in. pierwsze bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2, helikoptery AW-101, S-70i. Na wystawie znajdzie się też makieta samolotu F-35, do jej kabiny będzie mógł wsiąść każdy chętny. Ponadto zaprezentowany zostanie nowoczesny sprzęt zakupiony w ostatnim czasie dla Wojska Polskiego - między innymi: K2 Czarna Pantera, M1A1 Abrams, K9 Thunder, systemy - HIMARS, PATRIOT, PILICA oraz nowy BWP Borsuk i BAOBAB-K.

– W programie znalazły się też nowości – informuje wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

– W sobotę po raz pierwszy w Radomiu pokazy nocne od godziny 18:40 tuż po zachodzie słońca będą wyśmienite pokazy z wielką ilością pirotechniki i wybuchami. To będzie coś, co po raz pierwszy jest w Radomiu i na pewno będzie zapierało dech w piersiach, szczególnie tych, którzy będą obserwować to wszystko z ziemi – mówi Skurkiewicz.

Bilety wyprzedane

Jak informował w piątek wiceszef MON, już dzień wcześniej wyczerpał się limit biletów w sprzedaży on-line na sobotnie pokazy. Skurkiewicz zapewnił jednak, że na sobotę zarezerwowano jeszcze pulę biletów do sprzedaży w kasach. Przez internet nadal można natomiast kupować bilety na niedzielę.

Międzynarodowe pokazy Air Show w Radomiu organizowane są zwykle co dwa lata. Ostatni raz impreza odbyła się w 2018 r. i wówczas wzięło w niej udział ponad 160 tys. widzów. Pięcioletnia przerwa związana była z pandemią i rozbudową lotniska Warszawa-Radom. Tegoroczna, siedemnasta już edycja, poświęcone będzie obchodom Święta Lotnictwa oraz 90. rocznicy udanego przelotu kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim. Organizatorem pokazów jest Agencja Mienia Wojskowego oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

