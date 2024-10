Rozpoczął się sezon grzewczy. Funkcjonariusze ruszają z kontrolami pieców Anna Orzeł 20.10.2024 17:02 Na przełomie października i listopada radomscy strażnicy miejscy rozpoczną kontrole pieców. W minionym sezonie grzewczym sprawdzono ich około czterystu. Z roku na rok sytuacja jest coraz lepsza, nie zmienia to faktu, że kontrole są konieczne. — Na podstawie posiadanych upoważnień strażnicy mogą wejść do naszego domu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem do godziny 22.00 — mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu Grzegorz Sambor.

Ruszają kontrole pieców (autor: Straż miejska)

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim kontrole pieców. Radomscy strażnicy miejscy ruszą w teren na przełomie października i listopada.

Z roku na rok sytuacja jest coraz lepsza. Radomianie wymieniają stare piece na nowoczesne źródła ogrzewania. Większa jest też świadomość, dotycząca ochrony środowiska i dbałości o jakość powietrza.

Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu Grzegorz Sambor podkreśla, że nie zmienia to faktu, że kontrole są konieczne.

— Na podstawie posiadanych upoważnień strażnicy mogą wejść do naszego domu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem do godziny 22.00. Natomiast jeśli to są firmy, przedsiębiorstwa to całą dobę. Sposób prowadzenia kontroli jest taki sam — tłumaczy Sambor.

— Coraz mniej zauważamy nieprawidłowości, coraz więcej jest wymienionych pieców ze starych kopciuchów na piece klasy, która zaczyna zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązywać. Miejmy nadzieję, że zadymienie i te zanieczyszczenia powietrza będą coraz mniejsze — mówi Sambor.

Podczas poprzedniego sezonu grzewczego przeprowadzono 400 kontroli pieców. Około pięciu procent z nich zakończyło się wystawieniem mandatów. Maksymalna wysokość mandatu to 500 złotych.

