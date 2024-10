Zmiana czasu na zimowy już za tydzień. Ekspert: to może źle wpłynąć na samopoczucie Miłosz Kuter 20.10.2024 16:11 Już za tydzień w nocy z 26 października na 27 października nastąpi zmiana czasu. Przestawimy zegarki w nocy z godziny 3:00 na godzinę 2:00. — Taka sztuczna zmiana sprawia, że nasz zegar biologiczny musi się raptownie przystosować. To tak jakbyśmy się przenieśli z miasta w Niemczech nagle do Maroka — tłumaczy profesor Uniwersytetu SWPS Marta Jackowska.

Kiedy będzie zmiana czasu? (autor: pixabay)

W nocy z 26 na 27 października zmienimy czas z letniego na zimowy. Oznacza to, że wcześniej będzie zapadać zmrok. W efekcie zimą wiele osób budzi się po ciemku i po ciemku wraca z pracy, a kiedy dostępne jest światło dzienne, przebywa w biurze.

Eksperci podkreślają, że czas zimowy, że to okres, w którym szczególnie należy zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Profesor Uniwersytetu SWPS Marta Jackowska tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że zmiana może źle wpłynąć na nasze samopoczucie.

— Jest to ingerencja w zegar biologiczny, bo przecież manipulujemy światłem. Może być nam trudniej zasnąć w czasie, kiedy zwykle chodzimy spać. Do tego się adaptujemy, ale taka zmiana sztuczna sprawia, że nasz zegar biologiczny musi się raptownie przystosować. To tak jakbyśmy się przenieśli z miasta w Niemczech nagle do Maroka. Prawda? To jest mniej więcej takie porównanie — wyjaśnia Jackowska.

Polacy, podobnie jak inne nacje, są narodem niewyspanym – średnio co drugi Polak i Polka skarżą się na niską jakość snu. To sprawia, że zmiana czasu dodatkowo nas obciąża. Sen jest zaś potrzebny do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Jak radzi profesor Jackowska, tuż przed zmianą czasu warto jest odpocząć.

— Szanujmy sen cały rok, a szczególnie w taki weekend zmiany czasu. Podwójnie się postarać, żeby zrelaksować się przez cały ten weekend i maksymalnie do dwóch tygodni nasz organizm się przestawi na ten nowy rytm — mówi Jackowska.

Tak jak w przypadku czasu letniego, czas zimowy nie rozpoczyna się zawsze tego samego dnia. Dzieje się to w ostatni weekend października.

Zmiana czasu została formalnie wprowadzona w 1916 roku podczas pierwszej wojny światowej przez Niemców w celu efektywniejszego wykorzystania naturalnego światła i - co się z tym wiązało - zaoszczędzenia na użyciu sztucznego światła.

— Obecnie mało kto widzi w tym sens lub użyteczność, a negatywne skutki dla naszego zdrowia i samopoczucia jasno sugerują, że zmiana czasu raczej nam szkodzi, niż pomaga — podsumowuje prof.Jackowska.

Czytaj też: Na psa urok w Polskim Radiu RDC. Melon i Lonio szukają nowego domu