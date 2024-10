„Ktoś po prostu ukradł dwa drzewa”. Nielegalna wycinka w powiecie radomskim

To jest skandal — tak starosta radomski komentuje nielegalną wycinkę dwóch dorodnych drzew na terenie budowy drogi powiatowej Gębarzów – Polany. Waldemar Trelka zawiadomił w tej sprawie policję i apeluje do świadków zdarzenia o pomoc w zidentyfikowaniu nieznanego sprawcy. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że zmieniony został projekt ścieżki rowerowej tak, by ocalić drzewa.