Zastrzyk gotówki dla regionu radomskiego. Zyskają działający na rzecz lokalnej społeczności Anna Orzeł 02.10.2024 19:19 1,7 mln złotych trafi do organizacji w regionie radomskim, które aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności. W sumie jest ich ponad 250. Na liście, poza samorządami, są koła gospodyń wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. Pieniądze pochodzą z budżetu Mazowsza.

Zastrzyk gotówki dla regionu radomskiego. Zyskają działajcy na rzecz lokalnej społeczności (autor: Muzeum Wsi Radomskiej/FB)

Przysucha zabiegała o dofinansowanie do rewitalizacji stawów. Dostała pół miliona złotych i prace mogły się rozpocząć.

- Był to bardzo staw zaniedbany. Kiedyś to były zbiorniki przeciwpożarowe, ale dzisiaj wszystkie one służą mieszkańcom i w tym momencie będzie to też piękny, rekreacyjny staw i myślę, że tym tokiem idziemy. Udało nam się również pozyskać pieniądze na podobny zbiornik w miejscowości Wistka. Będziemy musieli jeszcze złożyć wniosek o kolejny w miejscowości Jakubów - mówi burmistrz Adam Pałgan.



Dobre pomysły i projekty, które służą ludziom, są doceniane i mogą liczyć na dofinansowanie - zapewnia wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski.

- Będziemy kontynuować te programy. Będziemy w dalszym ciągu przeznaczać środki. Dziś nie jestem w stanie powiedzieć jakie, ale w ramach tych instrumentów wsparcia dwudziestu kilku, które mamy w większości dla samorządów, ale również dla kół gospodyń wiejskich. Jestem pod wrażeniem tej aktywności, tej kreatywności - wskazuje.



W tym roku samorząd Mazowsza rozdysponuje siedem i pół miliona złotych.

