Jest decyzja rady miejskiej ws. poszerzenia granic Radomia Anna Orzeł 20.03.2025 19:52 Prezydent Radomia otrzymał „zielone światło” od rady miejskiej i złoży wniosek w sprawie poszerzenia granic miasta. Radom miałby zyskać około 250 hektarów, z czego 150 to tereny inwestycyjne, które obecnie należą do sąsiednich gmin. – Nie da się pozyskiwać nowych inwestycji, jeżeli nie będziemy posiadali pod nie terenów – mówi radny Robert Utkowski.

Radom będzie większy? (autor: Anna Wróblewska/UM Radom/FB)

Jest zgoda rady miejskiej Radomia na poszerzenie granic miasta. Wniosek w tej sprawie będzie mógł złożyć prezydent Radomia. Zanim jednak dokument trafi na biurko premiera, ocenią go wojewoda mazowiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji.

Radom miałby zyskać około 250 hektarów, z czego 150 to tereny inwestycyjne. Dziś należą do trzech sąsiednich gmin. Co do zasady, radni nie mieli wątpliwości, że miasto musi się rozwijać i potrzebuje przestrzeni.

Niektórym jednak – tak jak przewodniczącemu klubu radnych PiS Arturowi Standowiczowi – nie podobał się brak rozmów ze stroną przeciwną, dlatego wstrzymali się od głosu.

– Jest to mój taki polityczny sprzeciw wobec stylu, w jakim pan prezydent przeprowadził całą tę procedurę, traktując z przysłowiowego buta społeczności lokalne oraz burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin – mówi Standowicz.

Zdaniem radnego Roberta Utkowskiego od tej decyzji zależy przyszłość Radomia.

– Nie da się pozyskiwać nowych inwestycji, jeżeli nie będziemy posiadali pod nie terenów. Stąd moje głosowanie na „tak”. Jestem za tym, żeby Radom się rozwijał, żebyśmy mieli nowe miejsca pod potencjalne inwestycje, żebyśmy mogli pozyskiwać inwestorów – mówi.

Za pośrednictwem wojewody mazowieckiego wniosek Radomia trafi do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

– Oba te organy, po kolei najpierw wojewoda, później minister spraw wewnętrznych, dokonują analizy przedłożonych przez nas dokumentów i merytorycznej oceny. Po tych analizach to wszystko trafia na posiedzenie Rady Ministrów – tłumaczy sekretarz miasta Rafał Górski.

Decyzja Rady Ministrów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Zmiany granic dotyczą czterech gmin: Jedlińska, Jedlni Letniska, Kowali i Jastrzębi. Mieszkańcy tylko tej ostatniej popierają pomysł władz Radomia.

