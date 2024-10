Nawet o sto procent więcej za wywóz śmieci. Od dziś nowe stawki w Radomiu [SPRAWDŹ]

Mieszkańcy Radomia od dziś zapłacą nawet o sto procent więcej za wywóz śmieci. Zdaniem władz miasta, podwyżka była konieczna, bo od lat system się nie bilansuje i trzeba do niego dopłacać. Najubożsi mieszkańcy mogą liczyć na dodatki. — Jeśli chodzi o osoby samotnie gospodarujące, to zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej, mogą one składać wnioski o specjalne dodatki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej — mówi wiceprezydent miasta Łukasz Molenda.