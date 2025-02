Budżet obywatelski w Radomiu. Od dziś przyjmowanie wniosków z projektami Wojciech Kowalczewski 01.02.2025 13:33 Mieszkańcy Radomia mogą zdecydować, co ich zdaniem powinno zmienić się w miejskiej przestrzeni. Dziś rusza nabór wniosków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty zostaną zrealizowane w 2026 roku.

Rusza budżet obywatelski Radomia (autor: UM Radom/Łukasz Wójcik)

Nowa droga rowerowa, dodatkowe ławki i kosze na śmieci w parku czy warsztaty dla seniorów. Mieszkańcy Radomia mogą składać już swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego.

- Kwota do podziału na projekty w ramach budżetu w tym roku będzie rekordowa - mówi wiceprezydent, Katarzyna Kalinowska. - Wynosi ponad 8 milionów złotych. Mamy trzy kategorie kwotowe, projekty do 100 tysięcy, projekty od 100 do 600 tysięcy i projekty powyżej 600 tysięcy złotych - wylicza.

Projekty można zgłaszać do 1 marca. Głosowanie na projekty odbędzie się od 21 czerwca do 7 lipca. Głosować będzie można tradycyjnie w punktach konsultacyjnych oraz drogą elektroniczną.

