Zmiana granic miasta Radomia. Ruszają konsultacje w gminie Kowala Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.02.2025 11:17 Kolejna gmina rusza z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany granic Radomia. Tym razem mieszkańców o zdanie będą pytać władze Kowali. Podobne konsultacje trwają już także w Jastrzębi.

Konsultacje poszerzenia granic Radomia (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Dziś zaczynają się konsultacje społeczne w gminie Kowala w sprawie planowanych zmian granic Radomia. Wójt alarmuje, że mieszkańcy mogą stracić na rzecz większego sąsiada nawet 130 hektarów.

- Radom nie chce rozwoju Kowali, tylko „wpływów z podatków” bo na tych ziemiach ma powstać infrastruktura CPK - mówi Wójt gminy Kowala, Wiesław Pachniewski. - Uważam, że to jest lekceważące i takie protekcjonalne traktowanie nas jako gmin. Inwestorem nie będzie ani gmina Kowala, ani gmina Radom. To będzie inwestycja na poziomie budżetu państwa. Ta inwestycja nie będzie obciążała mocno nadwyrężonego budżetu miasta Radom. Pytam, ile miasto Radom chce zainwestować w to miejsce, które tak naprawdę jest doskonale skomunikowane - podkreśla.

- Na odebranych terenach miałby powstać terminal przeładunkowy kolejowo - drogowy. To inwestycja za kilkaset milionów zł - dodaje wójt. - Miejsce, które jest doskonale zaopatrzone w prąd, który tam jest niezbędny do napędzenia wszystkiego, które są w stanie obsłużyć tego typu inwestycje. Miasto Radom chce tylko i wyłącznie przesunąć granice administracyjne, żeby z czasem położyć ręce na ewentualnych podatkach, które z tego miejsca mogą wpłynąć - mówi.

Konsultacje w Kowali potrwają do 28 lutego. 10 lutego podobnie konsultacje zaczną się w powiecie radomskim.

Władze Radomia chcą zmiany granic w 5 miejscach. Oprócz Kowali - także w gminach Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Jedlińsk. W dwóch ostatnich przypadkach chodzi o uporządkowanie spraw właścicielskich. Radom chce, by granice zmieniły się od 2026 roku. Ostateczną decyzję podejmie w tej sprawie Rada Ministrów.

Czytaj też: Poszerzenie granic Radomia. Ruszyły konsultacje społeczne w gminie Jastrzębia