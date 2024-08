Dwudziesty drugi dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 22.08.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 22 sierpnia 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Partnera - Muzeum Powstania Warszawskiego)

W nocy z 21 na 22 sierpnia oddziały z Żoliborza przeprowadziły atak na Dworzec Gdański. Jego skutki były tragiczne.

- To się zaczęło piekło prawdziwe, dlatego że te karabiny maszynowe zaczęły siec i to pociskami świetlnymi, więc jakieś pół metra nad ziemią powstał taki sufit ogniowy. Przywarliśmy do ziemi, a ja padając na ziemię od razu dostałem postrzał - wspomina Jakub Nowakowski ps. Tomek, Powstaniec Warszawski ze Zgrupowania Żniwiarz.



Powstańcy ponieśli dotkliwe straty. Na Starym Mieście polskim oddziałom udało się natomiast odeprzeć atak czołgów i piechoty na barykady na Nalewkach i Długiej.

Powstańcom udało się także zdobyć niemiecką placówkę w restauracji „Cristal” na rogu al. Jerozolimskich i Brackiej, z której prowadzony był uciążliwy ostrzał.

