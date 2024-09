Pięćdziesiąty drugi dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 21.09.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 21 września 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Public domain, via Wikimedia Commons)

Niemcy napierali na pozycje powstańcze wzdłuż ulicy Wilanowskiej. Zajmowali kolejne domy. W budynku o numerze 5 Niemcy schwytali dwunastu mężczyzn — wszystkich powieszono. W piwnicach domu chroniło się wówczas stu dwudziestu dwóch rannych, ich również nie oszczędzono.

Sytuacja była dramatyczna. Brakowało amunicji, żywności, a nawet wody, po którą organizowano wyprawy nad rzekę. Wiązały się one z ogromnym ryzykiem. Tego dnia odbyły się ostatnie zrzuty z samolotów alianckich.

— Zrzucano to, co wtedy w zasobniku można było schować. Broń, pistolety maszynowe Sten, ręczne karabiny maszynowe Bren, pistolety i rewolwery, amunicja, ale również żywność, medykamenty. Pomoc lotnicza nie wpłynęła absolutnie na wynik Powstania. Żeby nawet była 100 razy większa, to też by nie wpłynęła. Zrzuty lotnicze, to była kropla w morzu potrzeb — mówi doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.

21 września przejęto jedynie czterdzieści pięć zasobników.

Alianci ponieśli duże straty w załogach lotniczych. W sumie w trakcie powstania nad Warszawę przyleciało trzysta sześć samolotów alianckich. Zrzucono sto pięćdziesiąt dziewięć ton uzbrojenia, leków i prowiantu. Większość zasobników trafiła w ręce wroga.

