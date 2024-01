Nabór wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Od kiedy można składać dokumenty?

Od 1 lutego 2024 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów rodziny. Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.